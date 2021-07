Quêtes de la Semaine 2 | Guide Fortnite Saison 7

Comme chaque semaine, il y a une avalanche de quêtes dans Fortnite Chapitre 2. La Saison 7 s’est lancée récemment et avec l’arrivée des extraterrestres, de nouvelles quêtes épiques et légendaires sont disponibles pour cette Semaine 2.

Les quêtes épiques vous rapporteront chacune 30 000 EXP tandis que les quêtes légendaires vous octroieront également 30 000 EXP chacune sauf pour la première qui accorde 45 000 EXP. Toutes les quêtes, épiques et légendaires, vous rapporteront au total 375 000 EXP cette semaine une fois encore.

Quelles sont les quêtes épiques de la Semaine 2 ?

Fouiller des coffres à Corny Complex ou Lazy Lake (7)

Ce défi n’a rien de compliqué et vous demandera de trouver des coffres dans deux lieux-dits sur l’île. Un défi classique dont vous pouvez trouver la localisation sur la carte en fin d’article.

Infliger des dégâts à des adversaires ou à des structures adverses avec des armes explosives (500)

Vous n’avez pas besoin d’aide complémentaire pour réussir ce défi tant l’intitulé est clair. Infligez 500 dégâts à des adversaires pour récolter les 30 000 EXP correspondants.

Obtenir des bombes d’aérosol dans les entrepôts de Dirty Docks ou les garages de Pleasant Park (2)

Ce défi vous demandera de vous rendre soit à Dirty Docks soit à Pleasant Park pour y trouver des bombes d’aérosol. Les pièces où elles se trouvent, des garages généralement, sont assez sombres donc vérifiez bien partout pour les trouver. Vous trouverez la localisation exacte des bombes disponibles sur la carte en fin d’article. Récupérez 2 bombes pour remporter les 30 000 EXP associés au défi.

Détruire de l’équipement aux stations satellites (15)

Les stations satellites sont bien visibles où que vous soyez sur l’île. Elles clignotent en rouge grâce à leurs grosses paraboles présentes en ces lieux. Rendez-vous dans l’une des 5 stations de l’île et détruisez de l’équipement sur place. Vous aurez sûrement besoin de visiter plusieurs lieux pour y arriver si d’autres joueurs sont passés par là. Détruisez 15 éléments d’équipement pour gagner 30 000 EXP.

Chercher un mur couvert de graffitis à Hydro 16 ou près de Catty Corner (1)

Ce défi est très simple et vous demandera de vous rendre à 1 seul des deux endroits cités pour le réussir. Arrêtez-vous devant le graffiti représenté ci-dessus pour valider le défi et gagner 30 000 EXP. La localisation exacte des deux graffitis est représentée sur la carte en fin d’article.

Visiter différents lieux-dits en une seule partie (5)

Ce défi n’a rien de très compliqué puisqu’un lieu-dit est tout simplement une ville citée sur la carte. Utilisez votre planeur et le mode Foire d’Empoigne pour gagner en rapidité et remporter les 30 000 EXP du défi.

Entrer dans un ovni (1)

Ce défi va vous permettre de diriger un ovni sur l’île. Pour cela, rendez-vous dans une ville signalée en violet sur la carte. Là, repérez un vaisseau extraterrestre et abattez-le. Un intrus en sort, tuez-le pour profiter du vaisseau et rentrez dedans pour le contrôler et gagner les 30 000 EXP.

Quelles sont les quêtes légendaires de la Semaine 2 ?

Interagir avec une cachette à Weeping Woods (1)

Les cachettes de ce type sont une nouveauté de cette saison. Elles sont localisées dans certaines souches d’arbres disséminées à Weeping Woods. Approchez-vous de l’une d’elles et interagissez avec pour gagner les 45 000 EXP associés. La localisation exacte de ces cachettes se trouve dans la carte en fin d’article.

Monter sur un scanner corporel (1)

Les scanners corporels sont présents dans les stations satellites notamment. Ce sont de petites plaques sur lesquelles vous pouvez marcher. Faites ceci dans l’une de ces stations pour valider le défi et remporter 30 000 EXP. La localisation exacte de ces scanners se trouve dans la carte en fin d’article.

Parler à Rick Sanchez, la Secrétaire de guerre, Marie-d’Or, Intello ou Forces spéciales (3)

Les PNJ ont fait leur apparition dans le jeu depuis quelques saisons. Alors que ce défi vous demandera d’aller parler à 3 des PNJ cités, bien d’autres se trouvent sur la carte. Vous trouverez leur localisation sur la carte en fin d’article.

Infliger des dégâts avec des armes technologiques de l’IO (200)

Pas d’aide particulière pour ce défi qui vous demandera de trouver des armes (sur les gardes IO notamment) avant d’infliger des dégâts à vos adversaires pour gagner 30 000 EXP.

Infliger des dégâts à un garde de l’IO (1)

Ce défi se complètera avec ce que vous devez faire c’est à dire éliminez un garde IO pour lui voler son arme par exemple avant d’infliger des dégâts aux autres par exemple.

Les cartes récapitulatives de la Semaine 2

Sur les cartes ci-dessous, vous trouverez la position des cabines téléphoniques, établis d’amélioration, villes ou lieux notables importants ainsi que la positon des PNJ concernés par cette semaine de quêtes. Merci à @FNAssist pour son travail.

Carte des quêtes épiques

Cartes des quêtes légendaires

Bientôt, nous découvrirons les nouvelles quêtes disponibles pour la Semaine 3 de cette saison 7. En attendant, vous pouvez parcourir notre guide complet afin d’avoir toutes les informations sur cette saison Invasion. N’oubliez pas d’utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour le passe de combat.