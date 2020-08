Défis de la Semaine 9 | Guide Fortnite Saison 3

Il est l’heure d’attaquer l’avant-dernière semaine de défis de la saison 3 de Fortnite Chapitre 2. Oui, la fin de saison de Fortnite n’a pour l’heure pas (encore) été repoussée. On peut néanmoins s’y attendre car les 2 précédentes saisons l’ont été à plusieurs reprises chacune. Si cette saison n’est pas étendue, elle se terminera dans 14 jours, le 27 août, pour accueillir une toute nouvelle saison sur un tout nouveau thème.

N’hésitez pas par ailleurs à nous faire part dans les commentaires de vos idées de thèmes pour la saison prochaine, en suivant (ou non) les nombreuses théories florissant sur le sujet sur internet. Si l’on en revient aux défis, pas de complications majeures cette semaine, si ce n’est un défi demandant d’utiliser de nouveau les véhicules mis à disposition sur Fortnite.

Au programme de cette avant-dernière semaine de défis, 7 nouveaux défis vous permettant de remporter 35 000 EXP chacun soit 245 000 EXP. Ajoutez à cela un défi recommandé par équipe vous permettant de remporter 80 000 EXP supplémentaires soit au total un gain potentiel de 325 000 EXP sur cette semaine, de quoi monter encore quelques niveaux. Suivez le guide pour réussir tous les défis et les terminer le plus rapidement possible.

La liste des défis – Semaine 9

Certains défis demandent souvent un guide dédié pour être accomplis plus vite que d’autres, vous les retrouverez dans la suite de cet article. Les défis de cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Fouiller des coffres à Pleasant Park (7).

Réussir des éliminations à La Flotille (3).

Mettre de l’essence dans un véhicule à Catty Corner (1).

Raviver des feux de camp au camp de la morue (3).

Collecter du métal à Hydro 16 (200).

Eliminer des acolytes ou des maraudeurs (7).

Eliminer des acolytes ou des maraudeurs (70). Ce défi est recommandé pour une équipe de 4 joueurs.

Fouiller des boîtes de munitions à Misty Meadows (7).

Si un défi nécessite de vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit donné, utilisez nos guides afin de les localiser. De plus, une carte récapitulant tout ce qu’il faut savoir sur cette 9ème semaine de défis est également présente en fin d’article. A noter que les défis sont plus facilement réalisables en Foire d’Empoigne grâce à la capacité de réapparaitre en cas d’élimination par un joueur adverse mais notez que certains ne le sont qu’en modes compétitifs (comme ceux avec les voitures par exemple).

Comment réussir certains défis plus difficiles ?

Mettre de l’essence dans un véhicule à Catty Corner

Si vous n’avez jamais conduit un véhicule depuis la mise à jour de Fortnite, c’est fort possible que vous ne compreniez pas où mettre l’essence. Et pour cause, pour réaliser ce défi, après avoir emprunté un véhicule, il vous suffira de vous rendre dans l’une des stations-service de la carte (en ouvrant la mini-map, vous les verrez apparaître dès lors que vous êtes dans un véhicule).

Ensuite, il vous faudra prendre la pompe à essence, vous approcher du véhicule et appuyer sur la touche de Tir afin que l’essence s’écoule normalement contre votre véhicule et par terre. Nul besoin de réservoir donc, vous verrez le niveau d’essence remonter sur l’écran.

Prenez garde cependant à vos ennemis qui pourraient rôder car vous serez exposé.e pendant ce laps de temps. Pas de minimum d’essence cependant donc si vous réussissez ce défi à Catty Corner exclusivement (au sud-est de la carte), vous gagnerez les 35 000 EXP promis. Attention ce défi n’est réalisable qu’en modes compétitifs et non en Foire d’Empoigne.

Eliminer des acolytes ou des maraudeurs

Les acolytes sont présents en jeu depuis la saison passée. Ils surveillent des lieux importants pour les factions du Fantôme ou de l’Ombre et vous les trouverez aisément dans ces lieux (voir leur position sur la carte en fin d’article). Les maraudeurs, eux, sont arrivés cette saison et atterrissent un peu au hasard sur la carte grâce à des capsules tombant telles des météorites.

Vous les repèrerez à leur trainée rouge tombant du ciel. En temps normal, on vous recommanderait de les éviter afin de ne pas gaspiller vos balles et votre vie, mais ils voient assez loin et vous poursuivent un bon moment donc prenez garde.

Pour réussir ce défi, il vous faudra en éliminer 7 tout de même, de quoi promettre de jolis affrontements car ils se déplacent en groupe. Attention tout de même, ils ne sont disponibles qu’en modes compétitifs (Solo, Duo ou Sections) et non en Foire d’Empoigne.

Ce défi possède également une variante recommandée en groupe où il vous faudra en éliminer 70. Bon courage alors ! Quoi qu’il en soit, combler vos parties peut-être une solution pour grappiller des points et valider le défi afin de remporter les 35 000 EXP pour le défi en solo ou les 80 000 EXP en défi recommandé par équipe.

La carte récapitulative

Voici une carte récapitulative de tous les lieux-dits ou lieux notables de cette avant-dernière semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @SquatingDog :

En attendant la prochaine (et sûrement dernière) semaine de défis, n'hésitez pas à visiter nos guides disponibles en suivant les liens ci-dessous.