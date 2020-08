Défis de la Semaine 8 | Guide Fortnite Saison 3

Les dernières semaines de défis pointent le bout de leur nez pour la saison 3 de Fortnite. En effet, à partir de cette semaine, ne tardez pas trop à rattraper votre retard si vous vous êtes laissé.e emporté.e par le flot de choses à faire dans le jeu cette saison. Car le 27 août, vous ne pourrez plus engranger de l’EXP et donc monter les niveaux si vous n’avez pas complété intégralement votre passe de combat.

Cette semaine a été marquée surtout par l’arrivée des voitures dans Fortnite, une avancée majeure pour le jeu afin de dynamiser un gameplay un peu fade cette saison. Par conséquent, plusieurs défis sont cette saison en rapport avec les véhicules ajoutés.

Ainsi et pour vous aider à monter dans les niveaux, 7 nouveaux défis vous rapportant pour chacun 35 000 EXP sont à réaliser soit 245 000 EXP ainsi qu’un défi par équipe à réaliser vous permettant de remporter 80 000 EXP soit au total un gain potentiel de 325 000 EXP. Suivez le guide pour réussir tous les défis et les terminer le plus rapidement possible.

La liste des défis – Semaine 8

Certains défis demandent souvent un guide dédié pour être accomplis plus rapidement, vous les retrouverez dans la suite de cet article. Les défis de cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Fouiller des coffres à Frenzy Farm (7).

Réussir des éliminations à Salty Springs (3).

Réussir le défi chronométré en bateau au Chaos des canots (1).

Aller en voiture de Retail Row à Pleasant Park en moins de 4 minutes (1).

Collecter du bois à Holly Hedges (500).

Infliger des dégâts à des adversaires depuis l’intérieur d’un véhicule (1).

Infliger des dégâts à des adversaires depuis l’intérieur d’un véhicule (10 000). Ce défi est recommandé pour une équipe de 4 joueurs.

Fouiller des boîtes de munition à Lazy Lake (7).

Si un défi nécessite de vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit donné, utilisez nos guides afin de les localiser. De plus, une carte récapitulative des éléments importants de cette semaine de défis est également présente en fin d’article. A noter que les défis sont plus facilement réalisables en Foire d’Empoigne grâce à la capacité de réapparaitre en cas d’élimination par un joueur adverse.

Comment réussir certains défis plus complexes ?

Réussir le défi chronométré en bateau au Chaos des canots

Ce défi a déjà été proposé dans une précédente semaine de défi. Rien de compliqué cependant, il vous suffira de vous rendre à Misty Meadows, au sud de la carte. Dans l’eau se trouve un circuit de bateau avec rampes et bouées. Vous verrez également un faisceau bleu s’élançant dans le ciel avec un chronomètre, symbolisant le top départ de cette course.

Munissez-vous d’un canot motorisé (vous en trouverez à Lazy Lake pas loin par exemple), rejoignez la ligne de départ, réussissez le défi dans les temps pour valider le défi et les 35 000 EXP proposés.

Aller en voiture de Retail Row à Pleasant Park en moins de 4 minutes

Les voitures ont fait leur apparition cette semaine dans Fortnite avec leur gameplay adapté.

Une des meilleures façons de tester ces véhicules est de proposer un défi avec. Celui-ci vous demandera d’atterrir à Retail Row au sud-est de la carte en mode compétitif (c’est à dire pas en Foire d’Empoigne) : en effet, les véhicules se retrouvent bloqués en dehors de ces modes.

Une fois en possession d’un véhicule, prenez la route décrite sur la carte en fin d’article (ou placez un marqueur sur votre carte) ou coupez à travers champ mais surtout faites attention a bien respecter le temps imparti de 4 min, notamment pour faire vos pauses à la station-essence et cela peut aller très vite.

Rejoignez Pleasant Park en moins de 4min pour gagner les 35000 EXP proposés.

Infliger des dégâts à des adversaires depuis l’intérieur d’un véhicule

Pour continuer les défis concernant les véhicules, en voici un autre vous demandant ce coup-ci de se servir des-dits véhicules pour infliger des dégâts, ou enfin pas exactement. Deux solutions s’offrent à vous pour réussir ce défi :

Rouler, textuellement, sur un adversaire pour lui infliger immédiatement des dégâts mortels. Cela aura pour effet de valider votre défi en solo. Vous pouvez répéter l’opération en équipe pour valider le défi en équipe.

Être passager dans une voiture conduite par un équipier et tirer sur des adversaires aux alentours pour infliger des dégâts.

L’une ou l’autre de ces méthodes va vous permettre de grappiller des points pour valider le défi et remporter les 35 000 EXP en solo ou les 80 000 EXP en défi par équipe.

La carte récapitulative

Voici une carte récapitulative de tous les lieux-dits ou lieux notables de cette 8ème semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @SquatingDog :

En attendant la prochaine semaine de défis, n’hésitez pas à visiter nos guides disponibles ci-dessous. N’hésitez pas également à rentrer notre code créateur ACTUGAMING pour les achats de la boutique afin de soutenir le site. Un grand merci de la part de toute l’équipe !