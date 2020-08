Défis de la Semaine 10 | Guide Fortnite Saison 3

Ça y est ! La dernière semaine de défis de la saison 3 de Fortnite Chapitre 2 est disponible. Ce qui veut dire que dans moins d’une semaine, le 27 août, nous serons présents pour accueillir une toute nouvelle saison. Entre temps et bien qu’aucun indice ne va dans ce sens pour l’instant, des défis d’ultime efforts pourraient faire leur arrivée et un événement de fin de saison pourrait se tenir dans les prochains jours.

Et vous ? Qu’attendez-vous pour terminer vos défis et monter le plus de niveaux possible du passe de combat ? Attention car, passé le 27 août, vous ne pourrez plus terminer ces défis et il faudra vous concentrer sur les nouveaux qui arriveront.

Au programme de cette ultime semaine de défis, 7 nouveaux défis vous permettant chacun de remporter 35 000 EXP soit un total de 245 000 EXP, ainsi qu’un défi recommandé par équipe vous permettant de remporter 80 000 EXP supplémentaires soit au total, un gain potentiel de 325 000 EXP sur cette dernière semaine, de quoi grappiller les ultimes niveaux du passe de combat. Suivez le guide pour réussir tous les défis et les terminer le plus rapidement possible.

La liste des défis – Semaine 10

Certains défis demandent souvent un guide dédié pour être accomplis plus vite que d’autres, vous les retrouverez dans la suite de cet article. Les défis de cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Fouiller des coffres à L’Autorité (7).

Réussir des éliminations à Misty Meadows (3).

Collecter des lucioles à Weeping Woods (5).

Danser pendant 10s sur la piste de danse de la Villa des skieurs (10).

Détruire des conteneurs maritimes à Dirty Docks (7).

Infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils à pompe ou des pistolets-mitrailleurs (500).

Infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils à pompe ou des pistolets-mitrailleurs (150 000). Ce défi est recommandé pour une équipe de 4 joueurs.

Fouiller des boîtes de munitions à Frenzy Farm (7).

Si un défi nécessite de vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit donné, utilisez nos guides afin de les localiser. De plus, une carte récapitulant tout ce qu’il faut savoir sur cette dernière semaine de défis est également présente en fin d’article. A noter que les défis sont plus facilement réalisables en Foire d’Empoigne grâce à la capacité de réapparaitre en cas d’élimination par un joueur adverse.

Comment réussir certains défis plus complexes ?

Collecter des lucioles à Weeping Woods

Les lucioles ont fait leur apparition cette saison avec la capacité de mettre le feu à des adversaires ou des structures (grâce aussi aux pistolets flambeurs notamment). Les lucioles se retrouvent sous la forme de lueurs jaunes volant souvent autour des arbres présents sur la carte.

Vous trouverez les positions favorites des lucioles à Weeping Woods sur notre carte en fin d’article. Une fois que vous les avez ramassées, elles apparaissent dans des bocaux que vous pourrez jeter, par packs de 6 maximum par slot de votre inventaire. Ramassez 10 lucioles en une ou plusieurs parties pour valider le défi et remporter les 35 000 EXP.

Danser pendant 10s sur la piste de danse de la Villa des skieurs

La Villa des skieurs a fait son apparition pendant l’hiver dernier et est restée sur la carte. Située dans les hauteurs au sud de la carte, on l’aperçoit de loin grâce à ses faisceaux de lumière dignes des plus grandes discothèques. Atterrissez directement là-bas pour gagner du temps et rentrez dans la bâtisse.

Vous trouverez la piste de danse au fond de la pièce principale, devant une estrade. Là, activez n’importe quelle danse depuis votre menu des émotes et tenez 10s pour valider le défi. Prenez garde cependant aux ennemis qui pourraient être présents en nombre, surtout dans les premiers jours après la disponibilité de ce défi. Vous pouvez cependant le réaliser en une ou plusieurs parties si besoin afin de gagner les 35 000 EXP correspondants.

Détruire des conteneurs maritimes à Dirty Docks

Les conteneurs sont légions dans la ville de Dirty Docks, véritable port de commerce de la carte. Vous n’aurez aucun mal à trouver des conteneurs à détruire (quasiment tous réunis en un seul endroit), en espérant que n’importe lesquels puissent être détruits pour valider ce défi. Détruisez-en 7 pour valider le défi et remporter les 35 000 EXP.

La carte récapitulative

Voici une carte récapitulative de tous les lieux-dits ou lieux notables de cette ultime semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @SquatingDog :

A noter que il s’agit ici des derniers défis classiques de cette saison 3. En attendant la prochaine saison, n’hésitez pas à visiter nos autres guides disponibles pour cette saison, ci-dessous. Vous pouvez aussi penser à utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique, cela soutient le site énormément.