La nouvelle zone d’Enkanomiya est disponible depuis l’arrivée de la version 2.4 de Genshin Impact, et elle regorge de trésors et d’énigmes à chercher. Parmi les spécificités de la région, on retrouve les Sigils-clés, qui servent à actionner des sceaux, répartis un peu partout sur la carte. Voici où trouver tous les sceaux à Enkanomiya dans Genshin Impact.

A quoi servent les Sceaux ?

Les Sceaux sont des sortes de serrures que l’on peut débloquer à l’aide des Sigils-clés. Ils cachent l’accès à des récompenses comme à des coffres luxueux, et il est souvent nécessaire d’en déverrouiller plusieurs à la fois pour accéder à un trésor.

Attention toutefois, certains sceaux ne sont visible que la nuit, et inversement. Vous verrez une sorte de flou lumineux à l’emplacement du sceau si vous n’êtes pas dans le bon mode du cycle jour-nuit. Il suffit de basculer vers un mode ou l’autre pour faire apparaitre le sceau.

On vous conseille fortement d’effectuer la quête « Le secret d’Erebos » avant de partir à la recherche de ces objets, puisque certains Sigils-clés sont cachés sur les îles secrètes d’Enkanomiya, et cette quête permet d’en débloquer l’accès.

Pour le bien de ce guide, et puisqu’on ne peut pas précisément indiquer les images de chaque sceau, on répartira les différentes catégories de Sceaux de cette façon :

Sceaux I Sceau I – 1 Sceau I – 2 Sceau I – 3 …

Sceaux II Sceau II – 1 …



Cet article sera mis à jour régulièrement, et afin de ne pas vous perdre, nous allons répertorier chaque mise à jour avec les sceaux rajoutés, avec la date et l’heure de cette mise à jour. N’hésitez donc pas à revenir régulièrement sur cette page pour trouver les Sceaux manquants. A priori, 59 Sceaux sont présents en jeu, pour autant de Sigils-clés.

Sceaux I

Sceau I – 1

Localisation : Gravé sur la paroi de la montagne, près de ruines.

Sceau I – 2

Localisation : Gravé dans une roche vers une sorte d’arène avec un Elémentosaure.

Sceau I – 3

Localisation : Dans le même droit que le précédent sceau, en opposition à lui dans l’arène (à gauche sur l’image).

Sceau I – 4

Localisation : Plaqué à l’extérieur des ruines de la zone.

Sceau I – 5

Localisation : Situé sur un pilier en dessous du grand plateau de la zone, et entouré par les quatre autres symboles.

Sceau I – 6

Localisation : Simplement plaqué sur une roche.

Sceau I – 7

Localisation : Plaqué contre une roche en haut de la zone.

Sceau I – 8

Localisation : Sous un coffre gardé par un mage de l’Abysse.

Sceau I – 9

Localisation : Visible sur la face de la roche au sud de l’île du Coeur du serpent.

Sceau I – 10

Localisation : En mode nuit, allez au téléporteur de la zone et planez en contrebas pour le voir au milieu de deux autres sceaux contre la falaise.

Sceau I – 11

Localisation : Téléportez-vous à l’endroit indiqué par la map, et sautez dans le vide au nord, puis retournez-vous et planez jusqu’à voir un passage souterrain. Une fois à l’intérieur des ruines, regardez en l’air à droite pour apercevoir un passage en hauteur qui mène à une autre salle. Vous trouverez en contrebas un portail avec quatre sceaux.

Sceau I – 12

Localisation : Gravé dans la roche à l’endroit indiqué par la carte.

Sceau I – 13

Localisation : Plaqué contre des ruines près du téléporteur indiqué.

Sceaux II

Sceau II – 1

Localisation : Se répertorier au Sceau I – 2 & 3

Sceau II – 2

Localisation : Se répertorier au Sceau I – 5.

Sceau II – 3

Localisation : En contrebas de la zone indiquée par la carte, dans les passages un peu plus souterrains.

Sceau II – 4

Localisation : Se répertorier au Sceau I – 9.

Sceau II – 5

Localisation : A droite du téléporteur de la zone indiquée par la carte ci-dessus.

Sceau II – 6

Localisation : Téléportez-vous au milieu de la zone dirigez-vous vers le nord-ouest pour trouver plusieurs sceaux sur des pierres.

Sceau II – 7

Localisation : Se répertorier au Sceau I – 7.

Sceau II – 8

Localisation : Sur une colonne près du labyrinthe de la zone.

Sceau II – 9

Localisation : Se répertorier au Sceau I – 8.

Sceaux III

Sceau III – 1

Localisation : Allez tout d’abord à l’endroit indiqué par les deux premières images ci-dessus pour vous téléporter vers une toute petit île à peine visible. Vous trouverez le sceau à l’endroit indiqué par la carte.

Sceau III – 2

Localisation : Se répertorier au Sceau II – 3.

Sceau III – 3

Localisation : Se répertorier au Sceau II – 8.

Sceau III – 4

Localisation :

: Se répertorier au Sceau I – 5.

Sceau III – 5

Localisation : Tout à l’ouest de l’île du Coeur du serpent, contre la paroi près d’un chemin.

Sceau III – 6 & 7

Localisation : Deux sceaux posés au même endroit près de ruines, tout proche du téléporteur.

Sceau III – 8

Localisation : Non-loin du téléporteur de la zone, contre des murs brisés.

Cet article est en cours d’écriture…