Les talismans sont d’une grande aide dans Elden Ring, et il est important de récupérer les meilleurs d’entre eux dès le début de l’aventure. Parmi les talismans les plus utiles, on retrouve la Dague pourpre de l’assassin, qui n’est pas une arme comme son nom pourrait nous laisser le penser. Voici où trouver la Dague pourpre de l’assassin dans Elden Ring.

Où trouver la Dague pourpre de l’assassin ?

Emplacement : Catacombes funestes

: Catacombes funestes Effet : Les coups critiques restaurent des PV

Pour trouver ce talisman, rendez-vous à l’Est du Château de Voilorage, à l’endroit indiqué par la carte ci-dessus. Vous trouverez alors l’entrée des Catacombes funestes avec un esprit à genoux à ses côtés.

Une fois dans le donjon, continuez tout droit pour ouvrir la grande porte pour affronter le boss. Sur le chemin, vous trouverez également un Uchigatana.

Vous affronterez alors l’Assassin des Couteaux noirs, qui est un boss relativement facile étant donné que sa barre de vie n’est pas pleine. Avec des Cendres à vos côtés, le combat devrait être un jeu d’enfant.

Soyez simplement prudent en évitant de vous lancer dans des combos de plusieurs attaques, étant donné que le boss esquivera vide en se fondant dans l’ombre.

Une fois le boss vaincu, vous obtiendrez automatiquement la Dague pourpre de l’assassin, ainsi qu’une Mortefleur dans le coffre présent dans la salle.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.