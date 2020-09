Amazon Prime Day : L’édition 2020 aura lieu les 13 et 14 octobre

Depuis quelques années, Amazon organise un Prime Day, une journée décrite comme « exceptionnelle » pour les abonnés. L’année passée, de nombreuses offres jeux vidéo ont été listées avec quelques bonnes trouvailles. Habituellement, les festivités se déroulent en été mais elles ont été décalées étant donné la situation un peu exceptionnelle. On a désormais les dates de 2020.

Quand se déroule le Prime Day 2020 ?

Alors que l’on était habitué à une édition au cours de l’été, habituellement en juillet, Amazon a quelque peu repoussé son Prime Day 2020. Cette année, il faudra donc patienter jusqu’au mois d’octobre pour profiter des nombreuses soldes et autres promotions destinés aux abonnés.

Notez ben la date dans votre agenda : l’Amazon Prime Day 2020 se déroulera les 13 et 14 octobre 2020. Un mardi et un mercredi pour les curieux. Les horaires cependant ne sont pas encore connus. Si l’on se doute que cela se déroulera toute la journée du 14, on ne connait pas l’heure de début la veille. A titre de comparaison, cela avait duré 48 heures l’année passée.

Qu’est-ce que le Prime Day ?

Depuis plusieurs années, Amazon a lancé une journée exceptionnelle pour ses abonnés Prime, le Prime Day. C’est une journée de vente pour Amazon qui propose des remises importantes sur une bonne partie de son catalogue. Cela concerne l’ensemble des catégories de produits. La première édition a eu lieu en 2015 lors des 20 ans de la firme.

Comment en profiter ?

L’événement Prime Day est réservé uniquement aux abonnés Amazon Prime. Il est donc nécessaire de souscrire à un abonnement qui est disponible à cette adresse. Il existe à ce jours deux offres à des tarifs différents :

Un abonnement mensuel à 5.99€/mois

Un abonnement annuel à 49.00€/année

Ce qui est intéressant, c’est que si vous n’avez pas encore souscrit à un abonnement Prime avec votre compte, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours. C’est à dire qu’avant la fin de la période, vous pouvez vous désengagez sans frais et donc profiter du Prime Day sans débourser le moindre centime supplémentaire.