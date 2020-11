Cette astuce de Spyro Reignited Trilogy vous permettra de débloquer le trophée / succès Chaud devant – Foncer dans les 4 druides en armure d’affilée près du début d’Ouvriers magiques dans Spyro The Dragon. Pour le réussir, vous allez devoir vous rendre dans le monde Les Ouvriers magiques.

Comment foncer dans les 4 druides dans Ouvriers magiques

Cet objectif est à réaliser au début de ce niveau. Vous verrez quatre druides alignés dans une salle, il vous suffira de foncer dans la bonne direction pour enchaîner les quatre et obtenir le succès / trophée. Les quatre sont assez proches et il est donc plus que facile de réaliser ce trophée / succès. Mais il n’est pas impossible de les louper, et dans ce cas, n’hésitez pas à changer de pièce et y revenir pour faire réapparaître les ennemis. Regardez cette vidéo si vous en avez le besoin.

Pour plus d’astuces et d’aides sur le jeu, consultez notre guide complet de Spyro Reignited Trilogy. Vous pouvez aussi simplement retourner sur les astuces de Spyro the Dragon.