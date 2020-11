Cette astuce de Spyro Reignited Trilogy vous permettra de débloquer le trophée / succès Chasseur de Champignons – Enflammer 5 champignons lumineux dans le monde des Créateurs d’animaux dans Spyro The Dragon. Pour le réussir, vous allez devoir vous rendre dans le monde Les Créateurs d’animaux.



Comment enflammer 5 champignons luminaux dans Créateurs d’animaux

Cet objectif est à réaliser à n’importe quel moment, dans le hub du monde. Le but est d’explorer l’ensemble du niveau à la recherche de champignons à enflammer. Ils peuvent se cacher notamment derrière des portails de niveau. Un succès / trophée facile à obtenir, demandant un peu de temps. Regardez cette vidéo si vous en avez le besoin.

