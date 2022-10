Comment changer de sexe dans Tower of Fantasy ?

Au lancement de Tower of Fantasy, il était possible de personnaliser son personnage. Que ce soit en choisissant son genre, sa tenue, son look, il y avait pas mal de possibilités. On pouvait également modifier son apparence ensuite avec des puces payantes en jeu. Cependant, le changement de sexe n’était pas encore disponible, tout du moins, jusqu’à la version 2.0. Voici comment faire.

Comment changer le sexe du personnage ?

Avec cette nouvelle mise à jour, le studio donne la possibilité de changer le sexe de votre personnage. Il n’est possible que de jouer en tant qu’homme ou femme – pas de possibilité de mettre non genré par exemple, mais on peut enfin passer de l’un à l’autre. Pour cela, les développeurs ont introduit un nouvel objet, la « Carte de changement de sexe ». Celle-ci met de changer immédiatement de sexe.

Celle-ci se trouve dans la boutique, actuellement dans l’onglet Populaire, au prix de 680 Taniums. Il est donc nécessaire de payer avec de l’argent réel. Cependant, bonne nouvelle : si vous possédiez un compte avant la mise à jour 2.0, vous obtenez automatiquement et gratuitement une carte de changement de sexe. Idéal si vous souhaitez revenir sur votre premier choix !

Ainsi, pour changer le sexe du personnage :

Obtenez une carte de changement de sexe (via la boutique ou en récompense de connexion)

Allez dans l’inventaire du sac-à-dos

Sélectionnez l’élément et utilisez-le

Redémarrez le jeu

A noter que cela annule vos personnalisations, il faudra donc les recommencer. Et si vous voulez d’autres guides autour de Tower of Fantasy, revenez sur notre wiki complet, ou vous pouvez aussi découvrir comment avoir des pièces de Mira et Véron.