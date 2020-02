gTV : la plateforme vidéo par Ubisoft

Ce début d’année 2020 semble être le créneau parfait pour se lancer dans de nouveaux projets. Ubisoft tente sa chance et décide de lancer un nouveau média dédié à l’art du jeu vidéo que l’on nomme gTV. C’est Le Figaro qui dévoile l’ensemble des informations concernant le lancement de cette nouvelle production.

Ubisoft lance gTV

Metal Gear ? Risotto ? Même combat ? Aujourd'hui, @pabl0mira anime Talk sur la nourriture avec @Monsieur_Poulpe et @Gastronogeek ! 📦 pic.twitter.com/K56qbs5qrL — gTV France (@gtv_fr) February 6, 2020

L’éditeur pilotera ce nouveau média qui sera disponible gratuitement sur l’ensemble des réseaux sociaux, à savoir sur Youtube, Facebook, Twitter, Twitch ou même Instagram. Ubisoft ne sera pas seul sur ce nouveau projet, car il sera en partenariat avec So Press. Celui-ci étant à l’origine des médias et magazines Society, So Film ou même So Foot. Le groupe s’occupera de produire le contenu vidéo qui s’annonce être varié mais principalement dédié aux jeux vidéo. En effet, on y retrouvera des Talks Shows, documentaires, ou même des formats plus courts (TOP, Snacks…).

Un média s’adressant principalement aux joueurs désireux de découvrir les coulisses du jeu vidéo comme en témoigne le sigle « gTV » qui signifie en réalité « gaming TV ». Même si celui-ci est généraliste et vient de mettre en ligne un premier documentaire Reaper Lords, le club le plus fermé de GTA V. Le média piloté par Ubisoft offrira à l’éditeur une nouvelle façon de communiqué sur ses propres productions directement auprès des joueurs. Cependant, il est précisé que le contenu aura pour but d’être riche d’informations et moins promotionnel.

Quel contenu ?

Depuis ce matin, gTV a déjà lancé quelques vidéos permettant de mieux comprendre la trajectoire prise par ce nouveau média. Sur la chaîne Youtube, on y retrouve par exemple une émission Talk ayant pour thème la cuisine avec notamment l’humoriste Monsieur Poulpe et Gastronogeek. Jérôme Niel ira quant à lui jouer directement chez des joueurs à leur jeu favori dans « A domicile« . On y retrouve notamment deux formats courts. Le premier étant Snacks, une vidéo sur la passion de Steve Wozniak pour le célèbre jeu Tetris. La seconde étant un TOP sur « les personnages qui nous font saliver ».

Comme mentionné plus haut, un documentaire d’une dizaine de minutes sur l’un des clans les plus fermés de GTA Online est aussi déjà disponible. Même si le média se veut généraliste sur l’univers du jeu vidéo, il est certain que nous aurons la chance de pouvoir découvrir l’envers du décor Ubisoft à nombreuses reprises. On pense notamment à un documentaire très intéressant paru sur Netflix sur la production du jeu For Honor. Il est déclaré qu’une dizaine de vidéo devraient être publié par semaine. Les fans de la scène e-sport ne seront pas en reste avec l’apparition de reportages sur les coulisses des compétitions Rainbow Six Siege.