GTA V : Pas de mise à jour next-gen gratuite, mais un tarif réduit les trois premiers mois

Rockstar a récemment précisé quelques détails sur les versions PS5 et Xbox Series de GTA V, mais il restait encore une inconnue : le modèle économique de ces nouvelles versions pour les actuels possesseurs du titre sur PS4 et Xbox One. Si on sait qu’il sera possible de transférer sa sauvegarde vers les dernières consoles en date, on ignorait encore le prix de la mise à jour next-gen, car oui, il faudra bel et bien repasser à la caisse.

Quels sont les prix de GTA V sur PS5 et Xbox Series ?

En réalité, il faudra à nouveau se procurer GTA V sur PS5 et Xbox Series pour en profiter, que vous possédiez le jeu sur old-gen ou non. Plusieurs tarifs ont été annoncés, avec tout d’abord une réduction d’au moins 50% qui va durer pendant les trois premiers mois après le lancement de ces versions.

Mais la communauté PS5 aura droit à 75% de réduction, avec une version complète de GTA V affichée à 9,99 €, avant qu’elle ne repasse à 39,99€ dans trois mois (le 14 juin). Toujours sur PS5, le standalone de GTA Online sera gratuit, avant de passer à 19,99€.

Sur Xbox Series, la note sera un peu plus salée, avec un tarif de lancement à 19,99€ pour la version complète (jusqu’au 14 juin), tandis que GTA Online seul sera aussi affiché à 19,99€.

Si vous avez précommandé les versions numériques de ces versions, vous pouvez dès à présent procéder au pré-téléchargement du jeu.

GTA V sortira le 15 mars prochain sur PS5 et Xbox Series.