GTA: The Trilogy – The Definitive Edition compare ses visuels aux jeux d’origine en vidéo

Après s’être attardé sur les visuels de la version Switch de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, Rockstar nous reparle des autres versions sur consoles et PC, avec une nouvelle publiée chez IGN, qui fait la comparaison entre les remasters et les jeux de l’époque.

Une refonte qui fait du bien

Cette rapide vidéo permet de faire rapidement le tour des améliorations graphiques de ces remasters, du moins sur les consoles Sony et Microsoft, ainsi que sur PC. Le tout est évidemment bien plus net et coloré, avec des personnages un peu moins anguleux et une distance d’affichage grandement améliorée.

GTA: The Trilogy est disponible dès aujourd’hui (à 16 heures normalement) sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Une version boite disponible en précommande sortira le 7 décembre.