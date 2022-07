GTA Online accueillera Entreprises criminelles le 26 juillet, sa prochaine mise à jour majeure

Alors que tout le monde espère des nouvelles de Grand Theft Auto VI, Rockstar Games continue d’alimenter le multijoueur de l’épisode précédent, sorti en 2023. GTA Online va bientôt accueillir une nouvelle mise à jour, considérée comme importante selon le studio, et nous en dit un peu plus avec une bande-annonce et des détails.

L’économie est bouleversée

Si Red Dead Online ne sera plus alimenté, GTA Online lui, aura toujours droit à du contenu. Un contenu qui semble tout droit tiré de notre actualité : le prix de l’essence n’a jamais été aussi élevé, et une canicule débarque sur l’Etat. Un pitch suffisant pour nous introduire de nouvelles missions, de nouvelles améliorations et de nouvelles choses à faire. La liste des nouveautés est disponible sur le site officiel.

Cette mise à jour Entreprises criminelles arrivera sur consoles et PC le 26 juillet dans la journée et mettra en avant les cols blancs, les motards, les trafiquants et les patrons de boîte de nuit. De nouveaux contrats pourront être réalisés, de nouvelles armes et véhicules seront implantés et on y retrouvera aussi une opération coopérative jusqu’à 4 joueurs, Paper Trail, où vous devrez enquêter sur les Duggan en tant qu’agent.