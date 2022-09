GTA 6 : Take-Two s’attaque aux fuites pendant que le hacker menace de vendre le code source de GTA 5

Les équipes de Take-Two et de Rockstar ont du vivre un dimanche pas comme les autres hier. Sans crier gare, un hacker a publié plus de 90 vidéos représentant une version pré-alpha de GTA 6, qui dévoilaient plein de détails sur ce que pourrait être le jeu dans quelques années. Si on avait encore des doutes sur la véracité de ces vidéos (car certaines personnes pensaient qu’il s’agissait de mods sur GTA 5), Take-Two a commencé un grand nettoyage et part en chasse aux leaks.

Take Two has requested has the GTAforum remove the thread containing the leaked information. In addition, the hackers account now has 0 posts that are live.

Several Twitter accounts appearing to be the hacker have also popped up, but all seem to be impersonators. pic.twitter.com/6Zxb235miz

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 19, 2022