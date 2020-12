Granzella fait du teasing pour un Disaster Report 5

Plus tôt en 2020, le studio Granzella nous a offert le retour de la série Disaster Report avec un quatrième épisode moyennement convaincant. Pas forcément très bien reçu avec des notes relativement moyennes, cela a tout de même permis à la licence de s’offrir une nouvelle vie, 10 ans après le troisième volet. Le développement de Disaster Report 4 avait été particulièrement compliqué, avec un projet qui aurait dû sortir plus tôt. Et si Disaster Report 5 était en préparation ?

Un teasing qui en dit long

Cela n’est pas la première fois que Granzella évoque l’avenir de la franchise. A plusieurs reprises, le studio nippon avait partagé son souhait de continuer sur sa lancée. Cependant, dans un récent article rétrospectif de 2020 (relayé par Gematsu) qui évoque la sortie PC et occidentale du quatrième opus, le développeur s’est accordé un paragraphe intitulé « Rumeur autour d’un 5 ».

Avec une certaine légèreté, le studio répond aux rumeurs et lâche un : « Selon les informations que j’ai obtenus de sources que je ne peux divulguer, la planification et le prototypage partiel de Disaster Report 5 semblent avoir déjà débuté. Quant à savoir si Stiver Island est impliquée dans l’histoire cette fois… Je vais en rester là pour l’instant parce que je préfère ne pas perdre mon emploi ».

Une déclaration qui en dit long et qui est rejoint par d’autres faits : dans le DLC Epilogue Part 2, un PNJ qui est en train de lire dans un supermarché lâche un : « il semble que Disaster Report 5 se déroule entre le premier et le deuxième jeu…». Sachez aussi qu’il est possible de demander à un autre personnage de changer l’écran titre en échange d’un objet. Parmi les 3 options figure la possibilité de mettre Disaster Report 5, ce qui affichera l’image ci-dessus, avec un point d’interrogation.

La machine semble donc être lancée et nul doute que l’on aura plus d’informations dans les mois (ou années) à venir. Qui sait, avec ce premier teasing officiel, peut-être que l’on aura droit à une annonce en 2021 ?