Une démo sera proposée en janvier pour Granblue Fantasy: Relink, mais seulement sur consoles

Des DLC gratuits déjà confirmés

Puisque ce début d’année 2024 promet d’être assez compétitif, avec beaucoup de sorties majeures, autant mettre toutes les chances de son côté. Cygames prévoit donc de faire grimper les précommandes autour de Granblue Fantasy: Relink en mettant à disposition une démo gratuite, qui sera publiée dans le courant du mois de janvier.

Cette démo sera malheureusement exclusive aux versions PS4 et PS5, même si le titre doit aussi sortir sur PC. Il sera possible de jouer en solo ou en multijoueur à cette démo, qui comprendra une partie de la quête principale, et un mode tutoriel en plus avec 11 personnages jouables au total, parmi les 19 héros jouables dans le jeu (dont le dernier est Cagliostro).

De plus, Cygames a précisé que le jeu allait recevoir des mises à jour gratuite avec de nouveaux personnages jouables après le lancement. Seofon et Tweyen arriveront par exemple dès le mois d’avril dans le jeu, et seront complètement gratuits.

Deux nouvelles vidéos ont aussi été publiée, l’une se concentrant sur le thème principal du jeu avec quelques bouts de cinématiques, tandis que la seconde s’attarde sur les boss colossaux du jeu, dont l’un qui aurait tout à fait trouvé sa place dans Shadow of the Colossus.

Granblue Fantasy Relink sera disponible dès le 1er février 2024 sur PC, PS4 et PS5.