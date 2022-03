Gran Turismo 7 : Inaccessible pendant des heures, le jeu fait polémique suite à un patch qui augmente le grind

Lorsque Gran Turismo 7 a été présenté à la presse, la fameuse boutique in-game n’était pas encore disponible, sans doute afin que les tests ne la mentionne pas (notre test a d’ailleurs été mis à jour suite à son apparition). Cela a été la cause d’une polémique assez forte autour du jeu, qui ne risque pas de s’estomper puisque le patch 1.07 vient rajouter de l’huile sur le feu.

Il ne faudrait pas être trop généreux voyons

A cause de sa connexion obligatoire, Gran Turismo 7 est injouable depuis de nombreuses heures, suite à une maintenance qui était censée régler un problème sur le dernier patch 1.07. Le temps de maintenance a donc été rallongé en conséquence.

Mais le patch note de cette version est sorti dans la foulée, et The Verge l’a décortiqué afin de comprendre les réactions des fans mécontents. Si on note l’arrivée d’un mode permettant d’enlever tous les musiques licenciées, ce qui est pratique pour éviter les punitions en streamant le jeu, Polyphony aurait aussi modifié les récompenses obtenues dans certaines courses.

Le jeu met en place une monnaie virtuelle que l’on peut obtenir en effectuant des courses, ou en sortant directement la vraie carte bleue avec de l’argent bien réel. Ce qui pose déjà des soucis de grind pour la plupart, et cela risque de s’accentuer. Sur Reddit, certains utilisateurs ayant remarqué que les récompenses obtenues sur certaines courses ont baissé. Forcément, cela tend à pousser les joueurs et joueuses à dépenser plus d’argent réel dans le jeu pour combler cela, ce qui est préjudiciable.

Reste à voir si la version 1.08 changera à nouveau cela, lorsque le jeu sera de retour.