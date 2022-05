Google annonce le Pixel 6a, son nouveau smartphone milieu de gamme

Ce n’est pas vraiment une surprise, Google a profité de sa conférence Google I/O 2022 pour officialiser son nouveau smartphone. Version plus abordable du Pixel 6 disponible depuis quelques mois, le géant proposera prochainement le Google Pixel 6a, un smartphone qui se situe en milieu de gamme et qui a déjà quelques atouts séduisants. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Une future référence des smartphones milieu de gamme ?

Avec ses caractéristiques plus abordables, le Google Pixel 6a affiche logiquement un prix plus abordable : 459 € seulement, un petit prix qui lui permet de se placer confortablement dans les smartphones à la portée de nombreuses bourses. Un positionnement tarifaire qui le situe aux côtés d’un iPhone SE ou d’un Galaxy A53.

S’il affiche des performances un peu moins élevées, le Pixel 6a garde cependant sa puce Google Tensor, qui était une première pour l’entreprise américaine à intégrer un SoC maison. Dérivée du Samsung Exynos 2100 présent dans les Samsung S21, celle-ci a déjà su faire ses preuves, et permet au Pixel 6a d’avoir une architecture similaire. Il devrait donc proposer des performances similaires à ses homologues.

Plusieurs coloris pour le Pixel 6a

Moins cher, plus petit : le Pixel 6a propose un écran de 6,1 pouces avec une dalle OLED, un taux de rafraichissement de seulement 60 Hz contre les 90 Hz de son aîné et les 120 Hz de la mouture Pro. Il arbore aussi un design similaire de son grand frère puisqu’il garde un visuel très proche mais tranche sur la partie appareil photo avec une bande-noire sur toute la largeur.

Ce Google Pixel 6a sera lancé dans trois coloris, Sauge, Galet et Charbon, respectivement vert, blanc et noir. Pas de folie donc, avec toujours ce côté bicolore avec les tranches sombres, et il pèsera environ 178 grammes sur la balance.

Pour l’appareil photo, Google reprend le capteur du Pixel 5a, qui s’était déjà montré très performant à l’époque, avec l’IMX 363 de 12,2 mégapixels, et opte pour l’IMX 386, celui du Pixel 6, pour son ultra grand-angle. Couplé au savoir-faire logiciel de la firme américaine, nul doute que les résultats seront toujours aussi exceptionnels.

Fiche technique du Google Pixel 6a

Quelques caractéristiques du Google Pixel 6a :

Ecran : 6.1 pouces jusqu’à 60Hz (OLED FHD+ (1 080 x 2 400 pixels) à 429 ppp) compatible HDR et verre Gorilla Glass 3

: 6.1 pouces jusqu’à 60Hz (OLED FHD+ (1 080 x 2 400 pixels) à 429 ppp) compatible HDR et verre Gorilla Glass 3 Processeurs : Google Tensor / Coprocesseur Titan L2

: Google Tensor / Coprocesseur Titan L2 Dimensions : Hauteur 152,2 x largeur 71,8 x profondeur 8,9 (mm)

: Hauteur 152,2 x largeur 71,8 x profondeur 8,9 (mm) Poids : 178 grammes

: 178 grammes Batterie : jusqu’à 24 heures d’autonomie estimées, jusqu’à 72 heures en économiseur de batterie. Recharge rapide.

: jusqu’à 24 heures d’autonomie estimées, jusqu’à 72 heures en économiseur de batterie. Recharge rapide. Mémoire : 6 Go de RAM LPDDR5

: 6 Go de RAM LPDDR5 Stockage : 128 Go

: 128 Go Ports : USB Type C et Double SIM

Quand sort le Google Pixel 6a et à quel prix ?

Si l’on connait déjà le tarif, il faudra encore attendre un peu pour la date et être patient. Le Google Pixel 6a est prévu pour cet été au prix de 459 €. Les précommandes ouvriront le 21 juillet pour une commercialisation un peu après, sans date précise pour l’instant.