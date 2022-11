God of War Ragnarok : Le réalisateur du jeu aimerait travailler sur la série Castlevania

God of War Ragnarok n’était même pas encore sorti que l’on savait déjà que Santa Monica Studio était à l’œuvre sur d’autres projets. Cela a été reconfirmé depuis, sans que l’on sache si un nouveau God of War était prévu au programme. On se doute que oui, sachant qu’Eric Williams, réalisateur du dernier opus, n’avait pas caché son envie de continuer à explorer à nouveau la licence, même s’il ne devait faire que ça du reste de sa carrière. Mais lorsqu’on lui demande s’il a d’autres envies, il n’hésite pas à parler de son amour pour la saga Castlevania.

On signe où ?

Interviewé dans le dernier numéro du Kinda Funny Games Spoilercast (relayé par VGC), Eric Williams a déclaré qu’il aimerait œuvrer un jour sur la licence. Si le tout a été dit sous couvert d’humour, le réalisateur semble bien enclin à se pencher sur cette série culte :

«Vous pouvez faire en sorte que ça arrive [en parlant des hosts de l’émission], parce que vous avez une audience mondiale ici… Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite, mais si quelqu’un me donne cette licence Castlevania, nous serions ravis de travailler dessus. »

Avouez qu’un Castlevania développé par Santa Monica Studio, c’est un projet qui donne envie. Après tout, après un Castlevania: Lords of Shadow qui s’inspirait quelque peu de la première trilogie God of War, ça aurait du sens, non ? Evidemment, rien n’est fait et rien ne dit que le réalisateur travaillera prochainement dessus, même si on sait que la série devrait bientôt faire son retour (du moins quand Konami sera prêt à en faire autre chose que des NFT). Mais qui sait, un jour…