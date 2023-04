Ghostwire : Tokyo Prelude demeurera une exclusivité PlayStation et PC

Faut-il y voir une mauvaise nouvelle ?

Comme pour un Dead Space en son temps, avec le très discutable Ignition (dont on espère ne jamais entendre à nouveau parler si EA met en chantier un remake du second volet), Ghostwire : Tokyo s’est offert un prélude sous forme de Visual Novel. Le tout était gratuit, très court, mais offrait aux intéressés une première porte d’entrée dans cet univers très particulier dépeint par le jeu de Tango Gameworks.

Inutile de faire durer le suspens, vous avez lu le titre, ce contenu annexe d’une durée d’environ trente minutes n’accompagnera étrangement pas la sortie de Ghostwire : Tokyo (et sa conséquente mise à jour) sur Xbox Series X|S. En cause ? Eh bien c’est difficile à dire, justement, et ni l’éditeur, ni le développeur du FPS ou du Visual Novel n’ont d’explication à nous offrir quant à cette petite injustice.

Néanmoins, Tango Gameworks a tenu à dire quelques mots, rappelant surtout que cette courte expérience, uniquement destinée à accompagner l’entrée dans le monde de Ghostwire : Tokyo, demeurerait disponible sur PC via Steam et sur consoles PlayStation. Et ce gratuitement, comme depuis sa sortie en mars 2022. Il est bon de noter que la version PC du Visual Novel n’est pas très vorace, et tournera sur à peu près n’importe quelle bécane, juste au cas où…

Qu’à cela ne tienne, Ghostwire : Tokyo sortira malgré tout sur les consoles de dernière génération Xbox le 12 avril, avec en prime une disponibilité le jour J sur le Game Pass. Une bonne nouvelle pour les abonnés, que l’on renvoie pour le moment à notre test de l’an dernier, évoquant les forces et les quelques faiblesses de ce First Person Shooter en monde ouvert, prenant place dans un Tokyo contemporain dépeuplé.