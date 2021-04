Ghostrunner : Présentation des deux nouveaux modes de jeu

Si vous avez déjà joué à l’excellent Ghostrunner, vous n’êtes pas sans savoir que le titre continue malgré tout d’être alimenté régulièrement en contenus, avec notamment de nouveaux modes de jeu gratuits. Après le mode hardcore, le titre de One More Level et 3D Realms a en effet accueilli dernièrement les modes Photo et Course Mortelle – ou Kill Run en anglais -, que nous allons de ce pas vous présenter.

Le mode Course Mortelle, accrochez-vous !

L’un des premiers modes à arriver est donc le mode Course Mortelle. Ce mode de jeu est ainsi composé de pas moins de cinq parcours, qu’il faudra parcourir le plus rapidement possible. Effectivement, dans cinq maps dotées d’un level-design retravaillé, vous devrez atteindre la fin du parcours avant que le timer n’atteigne zéro. Si c’est le cas, vous êtes bon pour recommencer du début.

Bien entendu, ledit mode s’offre inévitablement des parcours à base de plateformes et d’ennemis à zigouiller, et ces derniers peuvent d’ailleurs vous faire gagner deux secondes supplémentaires. De même pour les différents bonus de temps à attraper dans les parcours, qui vous font aussi gagner une petite seconde en plus, ce qui peut vous permettre d’atteindre de justesse ou non la fin du parcours.

Soit dit en passant, nous avons pu tester ce mode et qu’on se le dise, il est déroutant. Pourquoi ? Car clairement, ce n’est pas du premier coup que vous atteindrez la fin de la course. Il faudra effectivement recommencer inlassablement le parcours en question jusqu’à le connaitre par cœur, et ainsi vous perfectionner jusqu’à réussir à le terminer sans encombres.

Du coup, les amateurs de challenge pourront largement s’y retrouver. Il faut dire que l’on prend vite goût à ce mode de jeu, qui un gros plus non-négligeable afin de rallonger l’expérience de jeu de Ghostrunner, déjà grisante.

Le mode photo, classique

Vient enfin le mode photo. Ici, comme les trois quart des jeux sortis désormais – Assassin’s Creed Odyssey, Borderlands 3 ou encore Death Stranding… -, le fameux mode photo vous permet tout bêtement de prendre de jolis clichés de vos parties. Vous pouvez modifier la profondeur, l’effet bokeh, le focus, rajouter des filtres, mettre une petite aberration chromatique, et j’en passe.

Clairement, sans non plus rentrer dans les détails, le mode photo est efficace et fait l’affaire pour prendre de jolis photos en pleine action. De quoi donner aux joueurs de véritables talents de photographe en herbe, et sachez que celui-ci est bien évidemment utilisable sur le mode Solo comme Course Mortelle.

Voilà pour les deux modes de jeu qui sont arrivés sur Ghostrunner tout récemment, et notez qu’un nouveau DLC pour le soft est lui aussi disponible pour 3,99 € sur PC via Steam, mais également pour 4,99 € sur PS4, Xbox One et Switch. Nommé Buffle de Métal, ce pack vous donne accès à quatre nouveaux ensembles cosmétiques de gants et katanas, pour les amateurs de skins.