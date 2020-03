Ghost Of Tsushima, production exclusive à la PlayStation 4 et à la direction artistique léchée, verra un artbook pointé le bout de son nez via l’intermédiaire de Dark Horse Comics. L’éditeur déjà à l’origine d’ouvrages sur le monde de CyberPunk 2077 ou encore de The Last Of Us 2, nous offrira donc un artbook sur le jeu en partenariat avec Sucker Punch.

Un recueil complet sans date de sortie

Si les joueurs qui précommandent l’édition deluxe du jeu pourront profiter d’un mini artbook numérique (de 48 pages), il faudra vraisemblablement être un peu plus patient pour les collectionneurs de beaux objets. Car le livre, avec une couverture très classe et très sobre, trouvera forcément sa place sur les étagères des fans. D’après le site de Dark Horse Comics, l’ouvrage sera composé de 208 pages avec des images conceptuelles, des travaux sur l’environnement ou encore des storyboards intégrantes du jeu.

Le tout pour un prix affiché et annoncé à 49,99$, bien qu’on imagine aisément que la conversion en euro donnera le même montant. Le titre sera disponible en magasin comme sur internet mais ne dispose pas encore de date de sortie précise. Le jeu sortant le 26 juin, il est fort probable que l’artbook ne mette pas plus longtemps à arriver dans les étales. D’autant plus que Amazon indique une sortie calée au 30 juin, soit une semaine après la date de sortie du jeu, ce qui ferait sens.