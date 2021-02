Gensou Skydrift sortira enfin sur PS4 le 9 mars avec du nouveau contenu

Sorti en décembre 2019 sur PC et la petite dernière de Nintendo, le jeu de course Gensou Skydrift était aussi attendu sur la machine de Sony. Prévu initialement début 2020, le soft avait été repoussé et se montrer très discret depuis. Cependant, double bonne nouvelle, nous avons une date de sortie qui va s’accompagner de nouveaux contenus.

Des persos et des circuits en plus

Les développeurs de illuCalab nous donnent rendez-vous le 9 mars 2021 pour la sortie de Gensou Skydrift sur PlayStation 4. Uniquement lancé en version numérique, il sera possible de l’acheter sur le PlayStation Store au prix de 21.99€. Tout comme les précédentes moutures, il sera accessible en anglais, japonais et chinois.

La version PS4 sera lancée avec du nouveau contenu. On aura de nouveaux personnages, à savoir Alice Margatroid ainsi que Rin Kaenbyou. Deux nouveautés tracés font leur apparition à la même date, Heaven et Redevelopment Area B. Si vous jouez sur Steam ou Switch, rassurez-vous, cela sera aussi déployé via une mise à jour gratuite à la même date. Notez cependant que la version PS4 n’aura pas de cross-platform, contrairement à ses consœurs.