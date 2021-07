Avec l’arrivée d’Inazuma dans Genshin Impact, de nombreux nouveaux objets à ramasser font leur apparition, et qui sont spécifiques à la région. On pense évidement aux Electroculus, mais également aux matériaux à ramasser nécessaires pour la cuisine et pour l’élévation de certains personnages en provenance de la région. C’est le cas pour les fleurs de cerisiers, qui sont essentiels pour pouvoir faire progresser Ayaka. Voici où trouver des fleurs de cerisiers dans Genshin Impact.

Comment obtenir des fleurs de cerisiers ?

Les fleurs de cerisiers sont en quelque sorte l’équivalent des graines de pissenlits de Mondstadt, et par conséquent, ils ne peuvent être ramassés aussi facilement que d’autres plantes.

Ici, il faudra donc trouver des amas de fleurs de cerisier qui volent dans les airs, et activez l’élément Electro avec l’un de vos personnages sur ces amas de fleurs pour les ramasser, comme on active une compétence Anémo sur un pissenlit.

Il n’existe qu’une seule grande zone pour le moment dans Inazuma où récupérer ces fleurs de cerisiers, à savoir l’île de Narukami. S’il est possible d’en trouver un partout (en dehors des villes), la zone du Cerisier sacré du Sanctuaire de Narukami est évidemment à privilégier.

