Genshin Impact : Tout savoir sur les nouveautés la version 2.7 (Yelan, Shinobu, nouveaux événements…)

Après un retard lié aux confinements très stricts en Chine, la version 2.7 de Genshin Impact est enfin prête à être dévoilée. Les fans auront attendu cette nouvelle version pendant quelques semaines de plus, mais elle arrive finalement en fin de mois, et elle introduira pas mal de choses à faire, ainsi que deux nouveaux personnages à découvrir.

Retour au Gouffre

Cette nouvelle version continuera à nous faire explorer la zone du Gouffre, avant que l’on se dirige vers d’autres régions, comme Sumeru (qu’on imagine arriver en 3.0).

Cette fois-ci, un mystère encore plus menaçant semble être à l’horizon pour les jumeaux, et Yelan semble enquêter sur ce phénomène, tout comme Xiao. Peut-être que l’on en apprendra un peu plus sur les autres Yakshas ?

Les nouveaux personnages et les portails

La première héroïne inédite de cette version 2.7, c’est bien entendu Yelan, qui a déjà été présentée par le passé. On découvre ici le gameplay de cette archère Hydro 5 étoiles, qui nous provient de Liyue, et qui semble avoir un lien avec Ningguang.

Elle pourra notamment effectuer une percée avec son attaque élémentaire, qui lui permettra de courir autour de ses ennemis et d’infliger des dégâts à ces derniers. Son attaque ultime fonctionne quelque peu comme celle de Xingqiu, avec un dé qu’elle pourra invoquer et qui infligera des dégâts sur la durée.

Yelan arrivera dès la mise en ligne de la version 2.7 dans sa bannière dédiée. Une autre bannière mettant en avant Xiao sera disponible dans le même temps, et Yelan aura évidemment droit à sa propre quête d’histoire.

Le deuxième personnage que l’on découvre, c’est Kuki Shinobu, une ninja qui partage un lien avec Arataki Itto, et qui servira notamment de healer. Il s’agira ici d’un personnage 4 étoiles de type Electro, et comme on pouvait s’y attendre, elle sera présente dès la deuxième bannière de la version 2.7, qui mettra en avant Itto.

Côté portail d’armes, on sait seulement que l’on retrouvera l’arme signature de Yelan, l’arc 5 étoiles Aqua Simulacra, qui arrivera en même temps que la version 2.7

Les événements de la version 2.7

Cette version 2.7 apportera évidemment sont lot d’événements à découvrir, à commencer par une nouvelle quête d’Archon mettant en scène Yelan Itto, Shinobu, Yanfei et Xiao. Une sacrée équipe qui va visiblement aider le Voyageur ou sa soeur à retrouver son jumeau, du moins temporairement.

L’événement majeur de cette version mettra en scène des domaines à enchaîner, dans lequel on fera face à des défis qui vont changer entre chaque vague. On devra par exemple reconstituer son équipe, avoir des personnages obligatoires etc. Bref, un nouvel événement centré sur le combat, qui permettra de gagner plein de récompenses, dont un arc 4 étoiles inédit à débloquer.

Un autre événement prendra place au sein du Gouffre et nous demandera aussi de vaincre des ennemis tout en repoussant le miasme noir de la zone.

Arataki Itto viendra quant à lui vous initier à l’art du tambour avec le retour du jeu de rythme, qui s’accompagnera cette fois-ci de réglages pour mieux gérer la latence, mais aussi d’une personnalisation des pistes, que l’on pourra ensuite partager avec nos amis.

Enfin, on retrouver un événement qui demandera de chercher des matériaux pour créer des sortes de robots, que l’on pourra ensuite ajouter à la Sérénithéière, qui fera son grand retour en 2.7.

Dernière chose notable, qui n’a rien à voir avec le contenu du jeu en lui même, des Funko Pop des deux jumeaux et de Paimon viennent d’être annoncées et arriveront prochainement en magasin.

Les codes à entrer

Comme d’habitude, on a eu droit à trois codes à entrer très rapidement en jeu (dans les heures qui suivent, avant qu’ils expirent), qui permettent de mettre la main sur plusieurs récompenses, comme 300 primo-gemmes.

LANVJSFUD6CM

DTNUKTWCC6D9

HSNUKTXCCPWV

Quand sortira la version 2.7 de Genshin Impact ?

Cette version 2.7 a pris du retard, mais on sait maintenant qu’elle arrivera le 31 mai prochain. Comme pour toutes les mises à jour, une maintenance est attendue sur le jeu et 600 primo-gemmes seront à récupérer à la fin de cette dernière. La version 2.8 arrivera quant à elle le 13 juillet prochain.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.