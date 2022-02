Genshin Impact : Tout savoir sur la version 2.5 (Yae Miko, nouveau boss, teaser Gouffre…)

Genshin Impact s’apprête à passer en version 2.5 après une mise à jour 2.4 particulièrement riche en nouveautés. Autant dire que cette nouvelle update est donc attendue au tournant, d’autant plus que l’on savait déjà qu’elle mettrait en avant Yae Miko en tant que personnage jouable, qui était attendue depuis l’arrivée d’Inazuma. Après un stream rempli d’informations dévoilé par miHoYo, on fait le point ensemble sur tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.5 de Genshin Impact.

Nouveau trailer pour l’update

Ce nouveau trailer permet d’avoir un aperçu rapide de tout ce qui va arriver dans la version 2.5 de Genshin Impact. On peut y voir que l’action retournera une nouvelle fois à Enkanomiya, avec une forte présence de personnages comme Yae Miko, forcément, mais aussi de la Shogun Raiden.

Cette mise à jour 2.5 nous permettra tout d’abord de découvrir une nouvelle quête d’histoire centré sur la Shogun Raiden, ainsi qu’une autre centrée sur Yae Miko.

Les personnages de la version 2.5

Comme on le savait déjà, Yae Miko sera le seul nouveau personnage de cette version 2.5. Elle disposera d’un catalyseur et sera de type Electro. Elle pourra déclencher un dash qui laissera derrière elle un totem Electro, qui infligera des dégâts sur la durée. Elle peut en poser un maximum de trois, et tous les faire exploser avec son attaque ultime. Yae Miko sera disponible pour la première bannière de la version 2.5, et cette fois-ci, pas de deuxième bannière en même temps comme on en a désormais l’habitude.

Mais cela changera dès la deuxième partie de la version 2.5, avec les reruns simultanés de Shogun Raiden et Kokomi. Les deux personnages introduits en 2.1 seront de nouveau à l’honneur via deux bannières jusqu’à la fin de version 2.5.

Côté armes, on sait seulement que l’arme signature de Yae Miko sera disponible, mais on ne sait pas en compagnie de quelles autres armes ce nouveau tome sera en focus.

Nouveau boss et ennemis inédits

Si Shogun Raiden est autant mise en avant, c’est parce qu’elle sera le nouveau World Boss du jeu. Enfin, pas elle directement, mais on évitera de trop en dire. Cette nouvelle version du personnage semble être surpuissant et aura droit à un nouveau look, avec des attaques dévastatrices.

En plus de ce tout nouveau boss qui devrait nous donner quelques sueurs froides, on retrouvera aussi un nouveau type d’ennemi (« Carapace sombre ») que l’on croisera à Enkanomiya. Il s’agit de guerriers en armures qui disposeront de plusieurs armes, qui promettent d’être redoutables, et qui vont certainement causer des soucis en Abysses.

Liste des événements

Pour ce qui est des événements de cette mise à jour, on pourra tout d’abord découvrir un événement centré sur l’exploration d’Enkanomiya, « Offrande d’accès aux Trois Royaumes », qui nous demandera de parcourir la zone à la recherche d’objets pour obtenir des récompenses par la suite.

Une monnaie spéciale sera mise en place, avec un principe qui semble fonctionner de la même manière que le Cerisier Sacré d’Inazuma. Cet événement permettra de faire le plein de récompenses, comme un catalyseur 4 étoiles gratuit, « Œil d’assermentation », qui semble être parfait pour Kokomi étant donné son look.

On aura aussi droit à un autre événement qui permettra de créer son propre domaine, en construisant un parcours d’obstacles. Ce domaine pourra ensuite être partagé avec la communauté. Il sera suivi d’un événement qui nous glissera dans la peau d’un tenancier de bar, où l’on devra concocter des cocktails spéciaux pour les différents personnages, via un mini-jeu.

Enfin, on notera le retour de l’événement Hyakunin Ikki, qui nous permet de combattre avec plusieurs paires de personnages que l’on peut changer à la volée.

La version 2.6 teasée avec le Gouffre

Si la présentation s’est surtout attardée sur la version 2.5, miHoYo a décidé de faire un petit cadeau aux fans en teasant la version 2.6. On savait déjà qu’Ayato arriverait dans cette update, mais on a aussi la confirmation que le Gouffre sera disponible !

Cette région située à l’Ouest de Liyue est présente sur la carte depuis le début du jeu, mais n’était pas accessible. Cela va changer dès la version 2.6, et on découvre déjà des artworks de cette nouvelle zone, qui servira probablement à nous faire attendre et à faire la jonction avec Sumeru.

L’occasion d’y voir des concept-arts de nouveaux ennemis, comme un Serpent des ruines, et de découvrir les profondeurs de cette zone, qui a connu l’affrontement entre Zhongli et Azhdaha.

Quand la version 2.5 de Genshin Impact sera t-elle disponible ?

Cette version 2.5 sera disponible dès le mercredi 16 février, aux alentours de 4 heures du matin. Comme d’habitude, le jeu entrera en maintenant 4 heures auparavant, et des primo-gemmes seront distribuées en dédommagement.

Et voici les codes à entrer pour obtenir des objets et 300 primo-gemmes. Attention, ils ne sont valables que pendant quelques heures seulement aujourd’hui :

VTPU3CQWYCSD

AB7VJC9EGDAZ

WT7D3CQEHVBM

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.