Genshin Impact : Voici pourquoi il n’y aura pas de nouveaux contenus endgame dans le jeu

Genshin Impact vient tout juste de souffler sa deuxième bougie, et fête cela avec l’arrivée de sa version 3.1 et celle du désert de Sumeru, une nouvelle zone à explorer. Le titre va aussi prochainement mettre en place un jeu de cartes au sein de l’expérience, qui sera disponible de manière permanente, mais une partie de la communauté se demande également si un autre contenu endgame va faire son apparition prochainement. Visiblement, ce n’est pas du tout dans les plans.

Pas d’endgame supplémentaire à l’horizon

GameSpot a pu s’entretenir avec HoYoverse afin de parler des deux ans du jeu, avec une interview qui revient sur l’état actuel du jeu et ce que l’on peut en attendre pour les années à venir.

La question du contenu endgame est très présente depuis la sortie même du jeu, puisque le seul contenu de la sorte qui est disponible, c’est celui des Abysses, une succession de défis qui se renouvellent toutes les deux semaines, mais qui n’arrive plus à mettre en place un challenge assez intéressant pour tout un pan de la communauté.

Face à ce manque de défis à haut niveau, GameSpot a donc demandé au studio chinois si un autre contenu endgame était possible à l’avenir, mais la réponse ne va probablement pas plaire :

« Les profondeurs spiralées [les Abysses] est l’un des moyens les plus efficaces pour les joueurs de tester la composition de leur groupe et leur force de combat. Si nous concevons un autre type de contenu endgame permanent similaire aux profondeurs spiralées, cela pourrait finir par créer une anxiété excessive pour nos joueurs – tout le monde n’est pas intéressé par les Abysses. »

On peut effectivement entendre l’argument qui consiste à ne pas vouloir frustrer les nouveaux joueurs ne pouvant pas terminer ce contenu, mais on pense aussi aux personnes qui jouent activement, et qui souhaiteraient un endgame un peu plus prenant et captivant. Après tout, c’est bien eux qui injectent de l’argent en jeu, et on pourra s’étonner de voir que le studio ne cherche par à les contenter un peu plus.

