Genshin Impact : La version 3.1 est maintenant disponible

On a pu découvrir Sumeru lors de l’arrivée de la 3.0 de Genshin Impact, mais ce n’était finalement qu’un aperçu de toute cette région de Teyvat. La version 3.1 est arrivée aujourd’hui, et nous permet de faire nos premiers pas dans le désert, rempli de nouveaux ennemis et de matériaux à collecter, ce qui marque aussi l’arrivée de deux nouveaux personnages jouables, Cyno (5 étoiles) et Candace (4 étoiles), en attendant que Nilou soit disponible dans quelques semaines.

Quand t’es dans le désert

Cette nouvelle version apporte donc une toute nouvelle zone à explorer, avec des tas de récompenses à la clé, mais aussi la possibilité de continuer l’histoire principale du jeu grâce à deux nouvelles quêtes d’Archon. La quête de personnage de Cyno est également disponible.

Pour l’événement principal de cette mise à jour, il faudra attendre demain pour que les festivités à Mondstadt commencent, mais il y a déjà de quoi être occupé pendant pas mal d’heures avec tout le contenu lié au désert de Sumeru. N’oubliez pas non plus de récupérer les primo-gemmes de compensation pour la maintenance, ainsi que la première récompense d’anniversaire du jeu.

Pour rappel, la version 3.2 est déjà planifiée pour début novembre et ajoutera les personnages de Nahida et Layla. Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.