Gaming Campus : Bordeaux lance son premier campus dédié au jeu vidéo

Une école ultra spécialisée pour former les développeurs de demain

Première industrie culturelle au monde, le jeu vidéo est un secteur porteur en France avec de nombreux talents présents au sein de petites, moyennes et grandes structures. Bordeaux, et plus généralement la région Nouvelle-Aquitaine, est un espace très attractif grâce aux nombreux studios déjà en place sur le territoire. Ubisoft Bordeaux (Assassin’s Creed Mirage), Asobo Studio (A Plague Tale: Requiem, Microsoft Flight Simulator) ou encore Shiro Games (Dune: Spice Wars) pour citer les plus connus. Nous en avons d’ailleurs parlé très récemment via notre présence au salon professionnel bordelais Horizon(s).

Dans l’optique de développer l’activité et de cultiver de nouveaux talents, le Gaming Campus lance son établissement à la Perle d’Aquitaine. L’école accueillera ses 75 premiers étudiants dès la rentrée de septembre 2024. A terme, elle vise jusqu’à 500 élèves dans son espace de 800m² dédié aux nouvelles technologies. Pour Valérie Dmitrovic, cofondatrice et Directrice Générale de Gaming Campus, ouvrir un nouveau campus de l’école à Bordeaux était « un choix naturel au vu des besoins de recrutement exprimés par les entreprises ».

Comme pour Lille, Paris ou Lyon, cela permet notamment à de nombreux studios indépendants de graviter autour de ces grandes métropoles et de faire vivre l’industrie dans un écosystème à l’échelle régionale. Les initiatives comme le Gaming Campus permettent ainsi aux étudiants d’être au plus près des acteurs du milieu. « La Nouvelle-Aquitaine est la 3ème région française en termes d’offres d’emploi dédiées à l’industrie du jeu vidéo ; il est donc naturel que les écoles clés du secteur, comme Gaming Campus, s’y implantent » explique Emmanuel Forsans, le Président de l’AFJV (Agence Française pour le Jeu Vidéo).

Des diplômes reconnus par l’état et des apprentissages qui répondent aux besoins du secteur

Les trois branches de l’établissement Gaming Campus (Business, Tech, Art) sont accessibles après l’obtention du baccalauréat. Les diplômes de niveau Bac+5 décernés par Gaming Campus sont officiellement reconnus par l’État avec un titre RNCP de niveau 7. Ces 16 programmes de formation ont été soigneusement élaborés par des experts de l’éducation, du secteur du jeu vidéo, ainsi que des entreprises du domaine, dans le but de maximiser les opportunités d’emploi pour les étudiants.

De plus, Gaming Campus a été développé en étroite collaboration avec les acteurs majeurs de l’industrie du jeu vidéo. Les programmes d’apprentissage sont élaborés en partenariat avec ces entreprises et sont ajustés en temps réel pour correspondre aux besoins du secteur. Ils englobent l’ensemble des compétences et des connaissances spécifiques à l’industrie du jeu vidéo et des arts numériques.

L’association SO Games, dont sont membres les studios que l’on a cité précédemment, salue cette initiative comme nous l’explique sa déléguée générale, Marie-Charlotte Ynesta :

SO· Games est une association clé dans le développement et la représentation du secteur du jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine. Forte de plus de 85 membres professionnels actifs, notre association est un pilier incontournable de l’industrie locale. Nos studios sont reconnus pour la qualité de leurs productions (Asobo Studio, Ubisoft Bordeaux, Shiro Games, Headband Club, Nova-Box, Umanimation, Tower Five, …). Tous accordent beaucoup d’importance à la formation ainsi qu’à la possibilité de recruter localement et se réjouissent donc de l’implantation du Gaming Campus à Bordeaux.

Les candidatures sont ouvertes pour la rentrée 2024

Pour son inauguration, le Gaming Campus de Bordeaux accueillera donc 75 étudiants à la rentrée de septembre 2024. Pour faire partie des premiers élèves, il vous suffit de candidater en ligne. Vous pouvez aussi postuler via les admissions post-bac, mais il est également possible de candidater en admissions parallèles après un Bac+1, +2, +3. Il est précisé que « le mode d’admission est court, basé sur l’échange et valorise le projet professionnel des étudiants autant que le parcours scolaire ».