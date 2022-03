Games with Gold : Voici les jeux d’Avril 2022 sur Xbox

Alors que le PS Plus vient d’annoncer sa mue du côté de chez Sony, le Xbox Live Gold et les Games with Gold ne bougent pas d’un poil, et proposent toujours quatre jeux à obtenir « gratuitement » tous les mois. Et s’il faudra attendre de voir combien de temps Microsoft compte perdurer dans cette stratégie pour son service, on découvre aujourd’hui les jeux qui seront offert pour ce mois d’avril.

Quels sont les Games with Gold en avril 2022 ?

Entre des jeux d’aventures et des plateformes, voici la liste des jeux des Games with Gold pour le mois d’avril 2022 :

Xbox One

Another Sight (du 1er au 30 avril)

Hue (du 16 avril au 15 mai)

Xbox 360

Outpost Kaloki X (du 1er au 15 avril)

MX vs. ATV Alive (du 16 au 30 avril)

Que jeux comptez-vous télécharger parmi ces quatre titres ?