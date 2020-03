Gamers Assembly : La 21ème édition annulée suite au coronavirus

Encore une triste nouvelle pour l’industrie du jeu vidéo : l’édition 2020 de la Gamers Assembly est elle aussi annulée en raison du coronavirus. Alors que l’on vous évoqué il y a peu l’annulation de l’E3 2020, c’est désormais un événement français qui subit les foudres de l’épidémie mondiale.

Une autre alternative plus tard dans l’année

Malheureusement, on s’y attendait un peu. Suite aux nouvelles règles sanitaires et de sécurité mises en place en début de semaine, la 21ème édition de la Gamers Assembly qui devait se dérouler du 11 au 13 avril à Poitiers n’aura pas lieu. Les raisons évoquées sont bien sûr la propagation du virus COVID-19 et « pour préserver la santé et l’intégrité des fans, des partenaires et des équipes dans cette période sensible ».

Vincent Colas, président de l’association FuturoLAN, évoque cependant un autre événement plus tard : « Ce sont plus de 2100 joueurs et plus de 30 partenaires et exposants qui étaient déjà engagés sur cette 21ème édition. Nous nous excusons auprès de tous, fans, partenaires et bénévoles pour cette situation totalement indépendante de notre volonté, et réfléchissons d’ores et déjà à la manière d’offrir à tous une autre alternative plus tard dans l’année ».

Les inscriptions pour les tournois sont bien sûrs désormais fermées et les paiements qui étaient déjà enregistrés seront tous intégralement remboursés. Reste plus qu’à voir si l’événement aura lieu plus tard dans l’année ou s’il faudra patienter d’ici 2021.