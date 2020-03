Triste nouvelle pour l’industrie du jeu vidéo : l’E3 2020 n’aura probablement pas lieu. Si cela fait déjà plusieurs semaines que l’on a peur pour l’événement à cause du coronavirus, cela semble se concrétiser cette nuit où plusieurs acteurs majeurs et journalistes affirment que cette édition sera annulée. Il faudra donc se passer de ce rendez-vous incontournable cette année.

C’est Devolver Digital, réputé pour ne rien cacher (et qui a toujours eu une drôle de relation avec l’E3), qui a commencé à en parler sur Twitter. L’éditeur a lâché un « Vous tous, annulez vos vols et hôtels pour l’E3 ». Dans la foulée, nous avons plusieurs sources, dont le très informé Jason Shreier, qui ont confirmé avoir eu des bruits de couloir comme quoi l’E3 2020 était bel et bien annulé.

Ce dernier explique : « J’ai entendu des indiscrétions ce soir de la part de plusieurs développeurs et éditeurs comme quoi l’E3 était annulé, même si j’ai également entendu une poignée de personnes qui étaient en position de savoir que l’ESA n’a pas encore officiellement pris de décision et qu’elle consulte toujours les éditeurs. Quoiqu’il en soit, ce n’est qu’une question de temps ».

Been hearing secondhand whispers tonight from several devs/pubs that E3 is cancelled, although I've also heard from a couple of people in positions to know that the ESA hasn't officially made a decision yet and is still consulting with pubs. Either way, it's only a matter of time https://t.co/Od0MDj3ZXv

Patrick Klepek, journaliste pour Waypoint (Vice Games), a aussi affirmé ces propos. Warior64, insider bien connu des réseaux, et Mike Futter, ont aussi appuyé le sujet en expliquant respectivement que l’annonce sera bientôt officielle ou encore que de multiples sources ont évoqué cette possibilité. Nos confrères de Arstechnica ont aussi écrit un papier à ce sujet. Il n’y a donc plus qu’à attendre une communication officielle de l’ESA mais il n’y a plus grand chose à prouver à ce stade.

Même si l’E3 a perdu de sa superbe ces derniers années, cela restait le salon majeur et sans aucun doute le plus important en termes de rayonnement médiatique. Si des entités comme Sony ou des personnalités telles que Geoff Keighley ne comptaient pas s’y rendre pour cette édition, on attendait tout de même de nombreuses annonces. Il faudra se tourner vers d’autres formats ou d’autres événements cette année.

My day started with investigating some E3 stuff. Ended with multiple (and I mean MULTIPLE) sources coming my way.

E3 cancelation announcement scheduled for tmw AM. I don’t think it will hold the night. Many of us have been engaged by sources this evening.

Cancel your plans.

— Mike Futter (@Futterish) March 11, 2020