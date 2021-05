De nouveaux jeux Valve bientôt sur consoles ? Gabe Newell évoque la chose

Gabe Newell, le président de Valve, semble avoir teasé l’arrivée prochaine de jeux Valves sur consoles de salon si l’on en croit de très récentes déclarations. Nous pourrions avoir plus de nouvelles à la fin de l’année.

Half-Life : Alyx sur PSVR2 ?

Cela tombe un peu de n’importe où, mais nous sommes plus ou moins habitués à l’inattendu avec Gabe Newell, le grand patron de Valve et Steam. Lors d’une session de questions-réponses dans une école publique en Nouvelle-Zélande, sa réponse à l’une des questions laisse peu de place au doute :

« Est-ce que Steam portera des jeux sur consoles ou resteront-ils sur PC ? »

Gabe Newell : « Vous aurez une meilleure idée de la chose d’ici la fin de l’année ».

Bien que la question fasse référence à Steam, il est évidemment question des titres appartenant à Valve tels que Half-Life, Portal, Counter-Strike, Team Fortress ou encore Left 4 Dead. Des jeux Valve sur consoles, ce n’est bien sûr pas nouveau, mais le dernier date tout de même de 2012 avec la sortie de Counter Strike : Global Offensive sur PS3 et Xbox 360.

Aujourd’hui, on pense évidemment à Half-Life : Alyx que l’on voit très bien arriver sur un PSVR2 qui fait de plus en plus parler de lui. Toutefois, on sait que Valve travaille sur d’autres jeux et il se pourrait bien que ces derniers ne se cantonnent pas qu’au PC pour toucher un plus large public. Ce ne sont que des suppositions, mais il nous tarde de savoir ce que la firme prévoit pour les consoles nouvelle génération. Soyons fous, et pourquoi pas un portage de The Orange Box sur Switch aussi par exemple ?