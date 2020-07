Une fuite révèle que Cuphead devrait bientôt sortir sur PS4

Le PlayStation Store a apparemment fait une petite boulette en annonçant trop tôt la sortie de Cuphead sur PS4. L’annonce officielle pourrait même arriver plus tôt qu’on ne pense.

Tandis que l’on attend toujours le DLC

Après la Xbox One, Steam, puis la Switch bien plus tard, il ne manquait plus que la PS4 pour accueillir l’excellent jeu indépendant Cuphead. Révélé par un utilisateur de Resetera, une capture d’écran du PSN anglais nous montre en effet le jeu listé sur la plateforme.

Cuphead may be coming to PS4, it's appearing on international PSN stores right now but game listing doesn't load yet pic.twitter.com/ME7oRLkSEM — Wario64 (@Wario64) July 28, 2020

Se rendant compte de son erreur, Sony a retiré rapidement l’icône du PSN. Tellement rapidement que la compagnie n’a pas pris le temps de combler les vides des icônes supprimées. Dans le même temps, Geoff Keighley a annoncé sur twitter qu’une « mise à jour spéciale provenant de l’un de nos studios indépendants favoris » allait être annoncé vers 17h à l’occasion du Summer Game Fest.

Tomorrow at 11 am ET / 8 am PT join me for a special update from one of our favorite indie game studios #SummerGameFest https://t.co/8kxoK3c89L — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 27, 2020

Même si rien n’est encore officiel, on peut avoir de sérieux espoirs. De plus, bien que cela soit une très bonne nouvelle pour les joueurs PlayStation, on espère avoir également des nouvelles du DLC que les fans attendent depuis un bon moment si tout cela s’avère vrai.

On rappelle que Cuphead aura également droit à une adaptation en série animée sur Netflix dont un aperçu a été révélé il y a peu.