Fortnite sera prêt pour la nouvelle génération sur Xbox Series X|S et PS5

Fortnite répondra présent pour la nouvelle génération de console. Le célèbre Battle Royale d’Epic Games sera disponible sur PS5 et Xbox Series X|S le jour de leurs sorties respectives avec des améliorations à la clé.

Des top 1 en 4K

Alors que Fortnite est toujours aussi populaire avec des évènements en veux-tu en voilà dont récemment celui pour Haloween, le Battle Royale ne manquera pas le lancement des nouvelles consoles pour consolider sa position de dominant en matière de jeux free to play sur consoles. Il sera donc disponible en même temps que la PS5 le 19 novembre et les Xbox Series X|S le 10 novembre prochain.

A cette occasion, Epic Games prévoit d’améliorer visuellement le jeu avec plusieurs nouvelles options que l’on vous liste ci-dessous :

Une résolution en 4K à 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X

Une résolution en 1080p et 60 FPS sur Xbox Series S

De meilleurs effets dynamiques et une meilleure physique sur Xbox Series X et PS5

Des temps de chargement réduits sur toutes les consoles

L’écran partagé proposera également du 60 FPS sur toutes les consoles

Le chargement rapide des parties est sans doute l’ajout le plus intéressant pour les joueurs dans un titre où l’on enchaîne les morts rapides. Pour une transition sereine, Epic Games confirme que vous pourrez garder votre progression via votre profil sur Xbox Series et via votre compte Epic sur PS5. Le crossplay est bien entendu toujours de mise.

En souvenir du bon vieux temps, les joueurs se verront offrir l’ancienne pioche du chapitre 1 dont le design avait changé par la suite (en suivant cette logique nous avons choisi d’illustrer cette nouvelle avec une vielle illustration du jeu). Elle sera disponible gratuitement pour tous sur toutes les plateformes disponibles (sauf sur iOS donc) le 15 janvier 2021.