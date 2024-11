Fortnite franchit un nouveau record grâce à son événement de fin de Chapitre 5

Les serveurs ont tenu le coup

Avant de rentrer dans les détails de la communication officielle des réseaux du jeu pour vanter la réussite de ce dernier événement en date, il nous faut rappeler quelques dates. Le prochain Chapitre de Fortnite débutera dès ce 1er décembre aux alentours de 8h, tandis qu’auparavant, les joueurs et joueuses peuvent assister à une rediffusion du concert à 2h du matin, l’occasion de revoir les légendes de la chanson que sont Snoop Dogg, Eminem mais aussi les populaires Ice Spice et Juice Wrld revisiter plusieurs de leurs titres dans une mise en scène colorée et explosive.

D’après le compte X officiel du jeu, Fortnite a totalisé plus de 14 millions de joueurs et joueuses connectés en simultané dans le monde pour cet événement de 15 minutes, contre 11,6 millions pour le dernier record en date. A ce nombre doivent se rajouter 3 millions de personnes qui ont regardé cet événement en live sur internet, dont la fin n’a pas manqué de faire parler sur les réseaux.

Vous. Étiez. Présents. Plus de 14 millions de joueurs simultanés ont participé à Remix : La conclusion, et plus de 3 millions de personnes ont suivi l'événement en ligne. Il s'agit d'un nouveau record pour un concert en jeu sur Fortnite. Merci ! 🦋 Nous le rediffuserons à 2h00… pic.twitter.com/31U6icI0PD — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) November 30, 2024

En effet, à la fin de la cinématique, on aperçoit notre personnage ainsi qu’un fragment de ce qui semble être le Point Zéro complètement délabré. Ces données nous permettent d’envisager un retour de L’Ultime Réalité et donc de Jones et Hope, avec même l’hypothèse d’un rêve grandeur nature pour les joueurs et joueuses de Fortnite. Un retour à l’histoire bienvenue après plusieurs saisons faibles en lore du jeu. Plus d’informations avec le lancement du Chapitre 6 à venir dès ce 1er décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et mobiles.