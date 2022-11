Fortnite : Le Chapitre 3 prendra fin le 3 décembre avec l’événement Fracture

Depuis l’arrivée de son découpage en chapitre, Fortnite a eu l’habitude de nous proposer de nombreuses saisons avant de chambouler complètement les choses. Mais le Chapitre 3 n’avait visiblement pas vocation à durer très longtemps, puisqu’on apprend la fin de ce dernier après seulement quatre saisons. C’est via un tweet du compte officiel que l’on apprend qu’un chamboulement arrive prochainement dans le jeu d’Epic Games.

La fin d’une ère, le début d’une nouvelle

Le Chapitre 3 de Fortnite s’apprête donc à tirer sa révérence, et ce dès le 3 décembre prochain à 22 heures (heure français). Alors que la saison 4 bat son plein, on aurait pu s’attendre à ce qu’une saison 5 soit bientôt présentée, mais Epic Games en a décidé autrement. Comme d’habitude pour les fins de chapitre, un événement spécial aura lieu. Celui-ci s’appelle Fracture, et on devrait probablement assister à un grand spectacle in-game.

Place ensuite au Chapitre 4, qui devrait donc logiquement démarrer dès le lendemain, le 4 décembre, voire le 5 en fonction de la maintenance qui aura lieu. Nul doute qu’on y découvrira de grands changements pour le jeu, avec peut-être une nouvelle carte et surtout plein de collaborations, sans compter sur les nouvelles fonctionnalités qui devraient être implantées.

N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus sur Fortnite.