Fortnite et Disney renforcent leur collaboration avec l’annonce de plusieurs skins Star Wars, Pixar et Marvel

Alors que l’on attendait des nouvelles sur le mystérieux monde virtuel géant Fortnite x Disney annoncé en début d’année, les annonces de cette nuit se sont plutôt concentrées sur des… cosmétiques. Sur scène, aux côtés de Josh D’Amaro (président de Disney Expériences), des membres des équipes de tous les services de Disney étaient présents pour nous présenter ces nouveautés. On pouvait notamment retrouver Jennifer Lee des studios Disney Animation, Pete Docter de chez Pixar, Dave Filoni pour Star Wars, et le plus connu Kevin Feige pour Marvel Studios.

Les Villains skins en approche

Les annonces ont débuté par la présence des plus viles personnages de l’univers Disney, réunis dans un ensemble de skins Villains mettant à l’honneur Cruella D’Enfer, Capitaine Crochet et Maléfique. Ils seront disponibles dès cet automne avant probablement d’autres Villains pour leur prêter main forte à l’avenir.

Game on! 🎮@DisneyAnimation’s Jennifer Lee, @Pixar’s Pete Docter, @StarWars’ Dave Filoni, and @MarvelStudios’ Kevin Feige join Josh D’Amaro to preview some of the incredible things coming to Fortnite! pic.twitter.com/OhsbmmptcX — Disney (@Disney) August 11, 2024

Pixar met en avant ses licences Indestructibles

Pete Docter a ensuite pris la parole pour annoncer l’arrivée dès cet automne de nouveaux skins provenant de films d’animation Pixar, à commencer par Les Industructibles dont le troisième film vient d’être annoncé ce week-end à l’occasion du D23. Les skins de Frozone, Mr. Indestructible et Elastigirl (Mme. Indestructible) seront à retrouver. Nul doute que d’autres skins feront leur arrivée plus tard tant les univers Pixar sont riches.

💥POW 💥POW 💥POW

The Incredibles are making their way to Fortnite soon! pic.twitter.com/b9zosS2Tka — Pixar (@Pixar) August 11, 2024

The Mandalorian n’est pas venu pour rien

La dernière annonce de skins n’était autre que l’arrivée de skins The Mandalorian (Star Wars), c’est fois pour très bientôt puisqu’ils seront disponibles à l’achat dès le 12 août prochain ! Il s’agit de skins Moff Gideon et IG-11 et d’un accessoire de dos Grogu.

Incoming transmission: Moff Gideon and IG-11, alongside a Grogu Back Bling, will be arriving in Fortnite on August 12th PT. pic.twitter.com/RFTkBY6xVN — Star Wars (@starwars) August 11, 2024

Des annonces finalement un peu faibles en portée, même si les fans des licences respectives seront ravis de retrouver leurs héros préférés en tenue au sein de Fortnite qui jour après jour, continue son méli-mélo de licences populaires. La conférence en ligne s’est clôturée par la révélation du premier trailer de la nouvelle saison du Battle Royale, attendue pour le 16 août et qui aura pour thème les héros de… Marvel ! Coïncidence ?