Fortnite Chapitre 5 Saison 4 : Voici le trailer officiel de la nouvelle saison Marvel « Jugement Fatal »

Cette nuit s’est tenue au sein même de Fortnite une conférence permettant de lever le voile sur le futur des collaborations entre Disney et Epic Games au sein du Battle Royale. Alors que la majorité des annonces étaient tournées vers de nouveaux cosmétiques sur les univers phares de la marque à la souris, on aurait pu s’attendre à de nouvelles infos sur le monde virtuel Disney Fortnite en préparation, en vain. Heureusement, celle-ci s’est clôturée par une annonce, celle de la prochaine saison du Battle Royale prévue pour la semaine prochaine et dont voici les premières images.