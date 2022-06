Devolver éditera l’envoûtant Skate Story sur PC

Lors de la loufoque conférence de Devolver Digital, l’éditeur nous a appris qu’il publierait le jeu d’aventure Skate Story. Un jeu qui captivera sans doute votre attention rien qu’avec sa direction artistique très accrocheuse.

Le skater d’argent

« Vous êtes un démon fait de verre et de souffrances ». Voici en peu de mots comme se résume le pitch du jeu de Sam Eng. Vous êtes bien entendu équipé d’un skate pour vous déplacer dans les environnements et enchaîner les figures, mais en cas de chute, vous vous cassez en mille morceaux. Avec vos talents de skater, vous allez devoir vaincre des démons et sauver les âmes torturées.

Il sera possible de vendre les âmes récoltées pour customiser sa planche. Le titre nous promet plus de 70 « tricks » à effectuer lors de la progression. Reste à voir ce que vaut le gameplay manette en mais, en revanche nous sommes déjà conquis par son ambiance visuelle et sonore hors du commun.

Skate Story est attendu pour 2023 sur PC via Steam.