Flying Wild Hog (Shadow Warrior) bosse sur 3 nouveaux jeux

Cela faisait un petit moment que nous n’avions plus entendu parler de Flying Wild Hog. Le studio, fondé en 2009, nous avait notamment proposé la licence Shadow Warrior, avec deux épisodes sortis respectivement en 2013 et 2016. Désormais, on sait que des plans sont prévus en cours, avec pas moins de trois projets en cours.

C’est au cours d’une interview de Michał Szustak, CEO de Flying Wild Hog, accordée à nos confrères de Wccftech, que l’on apprend que l’équipe travaille actuellement sur trois projets. Parmi ces titres, deux devraient être annoncés en 2020. Si l’on en croit les dires du CEO, cela devrait être un jeu d’action, dans la même veine que les précédentes productions :

« Ce sera quelque chose d’énorme pour nous. A mon avis, nous offrirons enfin une expérience AAA complète avec ces deux titres. Le troisième titre est un peu plus petit mais c’est toujours un jeu d’action original avec une qualité impressionnante et amusante ». Deux jeux majeurs et un titre un peu moins ambitieux donc. Le tout tournera sous l’Unreal Engine 4 puisque leur moteur maison a été mis de côté.

Dans la foulée, Devolver Digital a annoncé sur Twitter que l’éditeur était enchanté de travailler à nouveau avec le studio pour un nouveau jeu et qu’il sera annoncé plus tard cette année. Il s’agit donc de l’un des gros projets et il ne serait pas très étonnant de voir un Shadow Warrior 3. Notons que l’entreprise a pas mal grossi ces derniers temps puisqu’elle compte désormais plus de 230 employés, soit trois fois plus qu’à l’époque du dernier projet.

Devolver Digital is thrilled and honored to be working with the ultra talented @Flying_Wild_Hog team again on a new project!

Watch out for a reveal and more later this year and give them a follow for all the latest from the studio. pic.twitter.com/8XaNmH8UeR

— Devolver Digital (@devolverdigital) March 26, 2020