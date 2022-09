Firesquid et Angry Cat Studios annoncent USC: Counterforce, un shooter tactique inspiré de XCOM

USC: Counterforce est un shooter tactique old-school qui s’annonce aujourd’hui en grande pompe avec un trailer d’annonce. Si le genre vous parle et que vous aimez les univers de science-fiction, il pourra possiblement vous faire de l’œil. Voici tout ce que l’on sait sur ce nouveau titre.

Quand Alien rencontre XCOM

Édité par Firesquid Games (Great Houses of Calderia) et développé par le petit studio Angry Cat Games (responsable des titres Mimic Hunters et Ultimate Space Commando), USC: Counterforce s’annonce comme un shooter tactique à l’ancienne s’inspirant de XCOM et de la saga Alien. Le titre proposera des combats tactiques poussés dans des environnements générés de manière procédurale et également destructibles. Tirer parti du terrain sera apparemment fondamentale durant les affrontements.

On peut également s’attendre à de nombreux éléments de RPG ainsi qu’un système de personnalisation poussée en ce qui concerne les personnages. USC: Counterforce suit un commando chargé d’enquêter et de neutraliser les restes d’une menace extraterrestre non identifiée sur le système planétaire M-8322. Mais une fois arrivée sur place, les choses ne se passent pas comme prévu. On nous promet une multitude d’armes et de gadgets à utiliser contre les vagues ennemis dans plusieurs modes de jeu dont un mode campagne et coop utilisant le Steam Remote Play Together.

USC: Counterforce ne dispose pas de date de sortie mais un accès anticipé est prévu pour début 2023 sur PC via Steam. Sachez qu’il sera également présent à la TactiCon, un festival en ligne supporté par Steam célébrant les jeux de stratégie. Vous pourrez ainsi profiter d’une démo pour vous faire un premier avis sur son potentiel.