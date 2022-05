Fire Emblem Warriors: Three Hopes met à l’honneur les Cerfs d’or en vidéo

Durant ces dernières semaines, Nintendo s’est attelé à nous présenter les différents personnages jouables de Fire Emblem Warriors: Three Hopes avec des vidéos consacrées à chaque maison. Après les Aigles de jais et les Lions de saphir, c’est logiquement au tour des Cerfs d’or, ou plutôt de l’Alliance de Leicester, de nous présenter son casting de combattants.

La meilleure maison est enfin présentée

Ce trailer s’attarde donc sur les compétences de Claude et de ses alliés, à savoir Hilda, Raphael, Lysithea, Lorenz, Ignatz, Marianne et Leonie, qui viennent montrer qu’ils peuvent eux aussi décimer des armées d’un simple revers de la main.

Maintenant que les trois camps principaux ont été présentés, qui seront les prochains personnages mis en avant ? On peut déjà parier sur les Loups de cendre avec Yuri, Balthus, Constance, et Hapi, qui faisaient partie du DLC de Three Houses, mais rien n’est encore confirmé. Patience donc.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes sortira le 24 juin en exclusivité sur Nintendo Switch.