Fire Emblem Warriors: Three Hopes nous présente Dimitri et Les Lions de saphir

L’été de la Nintendo Switch promet d’être bien chargé, et les fans de Fire Emblem auront droit à un spin-off plus orienté action histoire de s’occuper pendant les vacances. Fire Emblem Warriors: Three Hopes reprendra les personnages iconiques de l’épisode Three Houses, et Nintendo compte bien nous présenter tous les combattants disponibles à travers des vidéos dédiés à chaque « maison ». C’est aujourd’hui au tour des Lions de saphir de montrer de quoi ils sont capables.

Les camarades de Dimitri prennent les armes

On retrouve ici Dimitri et sa bande dans leur look post-ellipse, qui nous montrent que le Saint Royaume de Faerghus est une force sur laquelle il faut compter.

L’occasion d’y voir un peu plus de gameplay pour Dedue, Mercedes, Ashe, Felix, Annette, Sylvain, Ingrid et bien entendu leur leader Dimitri, qui s’amusent à balayer les soldats ennemis par centaines. On peut s’attendre à ce que les autres groupes soient présentés dans d’autres trailers dans les semaines à venir.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes sortira le 24 juin en exclusivité sur Nintendo Switch. Le titre a récemment montré un trailer plus complet qui nous permet d’avoir une meilleure idée du jeu.