Fire Emblem Engage : Une longue vidéo de gameplay pour présenter le système d’Emblèmes

Etant donné que Fire Emblem Engage sort dans un peu moins de deux mois (eh oui, déjà), il était temps que Nintendo et Intelligent Systems accélère la communication autour du jeu. On a récemment pu en découvrir plus sur l’intrigue de ce nouvel opus à l’aide d’un long trailer, qui était cependant dépourvu de tout gameplay. On se rattrape aujourd’hui avec une vidéo de 5 minutes, centrée exclusivement sur les batailles et surtout sur le système d’Emblèmes.

Fire Emblem Engage vous passe la bague au doigt

Cette vidéo a beau être uniquement disponible en japonais, il est facile de comprendre ce qui nous est présenté ici si l’on a déjà joué à un Fire Emblem au moins une fois dans sa vie.

La particularité de cet épisode est de nous faire invoquer sur le champ de bataille des héros venus de passé, ou plutôt d’anciens opus de la série. Marth, Celica, Corrin, et même le récent Byleth, les protagonistes (ou du moins les personnages populaires) peuvent apparaitre aux côtés de nos unités à l’aide d’anneaux.

En équipant l’un de ces anneaux à une unité, il pourra donc faire appel à l’un de ces personnages, qui agira en tant qu’unité de soutien. Il boostera ainsi les caractéristiques de nos guerriers, jusqu’à pouvoir fusionner avec eux. En faisant cela, il octroiera des capacités uniques à nos combattants, en leur permettant de se déplacer plus loin ou de combattre avec les armes légendaires de ces héros.

Fire Emblem Engage sortira le 20 janvier 2023 exclusivement sur Nintendo Switch.