Final Fantasy XVI : Yoshida revient sur les graphismes

Square Enix n’avait pas vraiment prévu de parler de Final Fantasy XVI lors du TGS mais puisque son créateur était présent pour le dernier stream, il s’est permis quelques remarques sur son jeu, poussé par le toujours très facétieux Yoko Taro venu présenter le donjon Nier de Final Fantasy XIV.

Version temporaire Fantasy XVI

Naoki Yoshida est revenu sur la réception de Final Fantasy XVI par les fans et surtout sur leurs remarques quant aux graphismes du jeu. Il reconnait que le jeu pourrait être plus beau mais tempère en expliquant qu’il reste de nombreux mois avant la sortie pour pouvoir améliorer la situation. Il souligne au passage qu’il s’agit d’un choix fait en toute conscience.

En effet, contrairement à de très nombreux jeux qui commencent par des cinématiques en images de synthèse qui n’ont rien à voir avec le jeu, il a souhaité directement commencer avec le vrai moteur pour être beaucoup plus représentatif du résultat final.

Il revient aussi sur l’avenir et la communication. Final Fantasy XVI aura droit à un site officiel fin octobre pour mieux présenter les personnages et le monde (avec, on l’espère une confirmation du PEGI 18). Mais cela sera tout pour cette année puisque l’on ne reverra plus FF16 avant 2021 après cela.

Final Fantasy XVI est pour l’instant prévu en exclusivité sur PlayStation 5 puis sur PC.