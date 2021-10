Final Fantasy XVI donne quelques détails au TGS (avancée du jeu, arbre de compétence…)

Square Enix nous avait prévenu, Final Fantasy XVI n’aura pas droit à de nouvelles images durant ce Tokyo Game Show. Mais une interview entre Hironobu Sakaguchi et Naoki Yoshida, producteur de ce seizième épisode, a permis d’en apprendre un peu plus sur le jeu, et notamment sur son état d’avancement.

Yoshi-P's updates on FF16 via Sakaguchi's Interview:

-Main scenarios are complete

-They’re working on the last parts of side quests

-Character models are done

-Still need to increase the quality in some parts

-They’ve worked quite long on this game

-Very action oriented game pic.twitter.com/KJXWhhXOso

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) October 2, 2021