Hironobu Sakaguchi et Naoki Yoshida vont discuter du futur des RPG au TGS, et probablement de FF XVI

Final Fantasy XVI a très peu de chances de se montrer au Tokyo Game Show si l’on en croit le lineup de Square Enix, mais il se pourrait qu’on entende tout de même parler de lui via une rencontre très spéciale. Famitsu nous apprend que Naoki Yoshida, producteur du jeu et de Final Fantasy XIV, va discuter avec le légendaire Hironobu Sakaguchi, qui est à l’origine de la licence, afin d’évoquer ensemble l’avenir des RPG.

I will talk with Yoshida-san in a while. I'm going to ask him about FF16 (haha). I heard that there will be simultaneous interpretation in English and Chinese that day.#TGS2021 pic.twitter.com/JR7DT3Co2H

— 坂口博信 (@auuo) September 18, 2021