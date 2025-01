Final Fantasy VII Remake Part 3 avance très bien et sortira bien sur PS5, pas d’exclusivité PS6 à craindre

Un dernier épisode prévu sur PC et PS5, au minimum

Avec le projet Final Fantasy VII Remake, les fans sont habitués à attendre et n’espèrent pas réellement voir la troisième partie pointer le bout de son nez avant 2027. Une année qui pourrait correspondra au lancement d’une nouvelle génération, si les constructeurs sont trop pressés (faites que non, pitié). Et comme Final Fantasy VII Rebirth est sorti uniquement sur PS5 et pas sur PS4 comme le premier remake, les fans craignent de voir la situation se reproduire avec un dernier épisode exclusif à la PS6.

4Gamer (via une interview traduite par Gematsu) a évoqué le sujet auprès de Yoshinori Kitase, producteur de la saga, qui s’est empressé de rassurer tout le monde à ce propos : « Non, non, ne vous inquiétez pas pour ça la prochaine fois. »

Cette troisième partie sortira donc bel et bien sur PS5, et probablement sur PC dans la foulée. Peut-être même en même temps que la version PS5, selon Naoki Hamaguchi qui rappelle que les choses ont désormais changé :

« Tout d’abord, la marque et la franchise Final Fantasy, et par extension Square Enix, ont noué un partenariat très solide avec Sony Interactive Entertainment. J’espère vraiment que cela va continuer à l’avenir. Cependant, il est également vrai que nous ne vivons plus dans une époque où limiter le matériel sur lequel vous pouvez jouer n’offre que des avantages substantiels. En fait, nous voyons de plus en plus de cas où les titres Sony sont publiés sur PC en plus de la PlayStation 5. Grâce à ce projet de remake, nous avons également pris conscience de ce changement et avons annoncé en tant qu’entreprise que nous nous orienterions vers le développement multiplateforme. De nouvelles licences seront développées dans ce sens, donc je pense personnellement qu’il est inévitable que les versions console et PC soient publiées en même temps, ou extrêmement proches l’une de l’autre, à l’avenir. »

Des propos confirmés pour Yoshinori Kitase, qui veut montrer que Square Enix n’est plus très partant à l’idée de sortir des jeux en exclusivités sur une seule plateforme.

Le développement progresse bien

Mais tout cela est encore loin de nous. Dans cette interview, le duo indique que cette troisième partie n’a que 9 mois de développement dans les jambes, même si la production avance à un bon rythme et qu’aucun retard n’est à signaler :

« En 2025, nous sommes entrés dans la phase de construction et de perfectionnement du jeu en fonction du plan que nous avons établi, et le développement progresse sans problème et à un bon rythme, conformément au calendrier établi. »

On nous confirme encore une fois que le scénario du jeu est déjà prêt, ce qui permet au développement d’avancer sans trop de soucis. Rendez-vous en 2027 ou fin 2026 ?